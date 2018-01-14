Bağırsak sağlığıi çin 5 kritik besin

Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, bağırsakları temizleyerek, sindirim ve boşaltım sistemini düzenleyen besinler hakkında şu bilgileri verdi:

* Sağlıklı bir vücut için öncelikle sindirim sistemini iyileştirmek gerekir. Bu konuda antibiyotik etkisi yaratan sarımsak en önemli yardımcılardandır. Sarımsak, içerdiği pek çok vitamin ile bağırsaklarda bir savunma mekanizması oluşturur. Sebze ile pişirilen yemeklerde pişmeye yakın atılan 1 baş sarımsak ya da yemeklerin yanında tüketilen çiğ sarımsak bağırsakları temizler ve problemleri engeller.

* Ev ortamında ve az tuzlu olarak oluşturulan lahana turşusu bağırsaklar için doğal temizleyicilerden biridir.

* Bağırsaklar normal fonksiyonlarını sürdürürken bakteri, toksin, virüs, ağır metal gibi birçok zararlı madde ile karşı karşıya kalabilir. Bunun için bağırsakların güçlendirilmesi gerekir.

Sağlıklı bir bağırsak florasında kemik sularının önemli bir rolü vardır.

* Bağırsak sağlığı için vücuttaki yararlı bakterilerin arttırılmasını gerekir. Yararlı bakterilerin arttırılmasında lif içeren doğal besinler en önemli yardımcılardır. Kış aylarının vazgeçilmez besini pırasa, bir çeşit lif olan inülini vücuda çokça sağlar.

* Antep fıstığı, lezzetinin yanı sıra bağırsaklar için tam bir sağlık deposudur. Bağırsak kaslarının güçlenmesi, düzenli çalışması konusunda oldukça etkilidir. Gün içerisinde ara öğün olarak 12-15 adet tüketilen Antep fıstığı, günlük lif miktarını sağlar ve yararlı yağ asitleriyle de bağırsak hareketlerini hızlandırır.

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