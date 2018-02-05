‘Bağışıklığınızı 5 besinle güçlendirin’

İç Hastalıkları Uz. Dr. Tülay Kadıoğlu, kış mevsiminde bağışıklığı güçlendirmek için tüketilecek 5 besin hakkında bilgi verdi ve önerilerde bulundu. Kış döneminde havaların ısınıp ve soğumasının hastalara yol açan enfeksiyonlara da zemin hazırladığını kaydeden Kadıoğlu, “Vücut direncinin azaldığı kış aylarında gripten bronşite, boğaz enfeksiyonlarından sinüzite pek çok hastalık, hem yetişkinleri hem çocukları etkisi altına alıyor.

Alınacak bazı önlemler ile bağışıklık sistemini güçlendirmek ve kış hastalıklarından korunmak mümkün olabiliyor” dedi.

Bağışıklık sisteminin 5 besinle güçlendirdiğini ifade eden Dr. Tülay Kadıoğlu, “Zengin B3, B6, demir, kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum ve magnezyum kaynağı olan zencefilin günlük tüketimi, bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.

Hem bağışıklığı korumak için hem de grip soğuk algınlığı şikayetleri başladığında kullanılan günlük 2 tatlı kaşığı zencefil, hastalıklara karşı doğal bir bariyer olacaktır. Kefir, doğal bir prebiyotik kaynağı olan kefir, bağırsak üzerindeki olumlu katkılarının yanı sıra bağışıklık sistemine de olumlu etkileri olan bir besindir.

Günlük kefir tüketimi ile hem hastalıklardan korunmak hem de bağırsak sistemini korumak mümkündür. Bitki çayları, kuşburnu, adaçayı, rezene, yeşil çay, ıhlamur içeren bitki çayları hem doğal antioksidan olma özelliklerinin yanı sıra zengin C vitamini kaynaklarıdır.

Günlük 2 fincan bitki çayı tüketimi bağışıklığı güçlü tutmak mümkündür. Ayrıca hastalık dönemlerinde vücuttan toksinlerin kolayca atılmasını sağlayarak çok daha çabuk iyileşmeye yardımcı olur.

Bal, yüzyıllardır şifa özelliği ile iyi bilinen bal, birçok faydasının yanı sıra kış dönemlerinde de en sağlıklı besinlerden biridir. Ilık sütle beraber tüketildiğinde hem ağrıları azaltır hem de öksürüğü keser.

Balın limonla tüketilmesi de iyileşme dönemine katkıda bulunmaktadır. Su, yalnızca yazın değil kış dönemlerinde de bol miktarda su tüketildiğinde, bağışıklığı korur ve kış dönemini hastalıksız sağlıkla atlatmaya yardımcı olur. Günde ortalama 2-2,5 litre su tüketimine dikkat edilmesi gerekmektedir.”

İHA