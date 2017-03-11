Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bağışıklık sistemini uyaran enzim keşfedildi

Bilim adamları, hücreler arasındaki iletişimi sağlayan sitokin türü bir enzimin, kansere karşı bağışıklık sistemini uyararak tümör oluşumunu gerilettiğini keşfetti

Bu haber kez okundu.

Bağışıklık sistemini uyaran enzim keşfedildi

ABD’nin Chicago Üniversitesi araştırmacıları, fareler üzerinde yaptıkları deneylerde, LIGHT adlı enzimin arttırılmasının, bağışıklık sisteminin kanserle mücadele eden doğal T-hücrelerini etkinleştirerek tümör oluşumunu gerilettiğini belirledi.

Chicago Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümü’nden Doç. Dr. Ajay Maker önderliğinde yürütülen araştırmada bilim adamları, insanlardaki kolon kanserinin bir eşdeğeri aktarılan farelerde LIGHT enzimi arttırıldığında T-hücrelerinin tümör oluşumlarını geriletmeye başladığını ve enzim aktarımı durdurulduğunda dahi bağışıklık sisteminin tepkisinin sürdüğünü gözledi.
Kemoterapi veya başka türden bir müdahale olmaksızın böylesine güçlü bir anti-tümör tepkisi ortaya çıkmasının heyecan verici olduğu ifade eden Maker, “Tedavi, vücudumuzun doğal savunma mekanizmalarını, tıpkı diğer yabancı işgalcilere karşı olduğu gibi kansere karşı mücadeleye yönlendiriyor. ‘İmmünoterapi’ denilen bağışıklık sisteminin uyarılmasına dayalı bu tarz tedaviler daha önce karaciğer, bağırsak ve pankreas gibi gastrointestinal yayılmalarda müspet sonuç vermemişti” ifadelerini kullandı.
Maker, “LIGHT enzimin işlevinin keşfinin yanı sıra T-hücreleri içinde ‘CD8’ adlı özel hücre tipinin tümörün geriletilmesinden sorumlu olduğunu anlamamız da klinik açıdan çığır açıcı nitelikte” değerlendirmesinde bulundu. AA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Bağışıklık Sistemini Uyaran Enzim KeşfedildiBilim AdamlarıIletişimKanserTümör
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100