Bahar nezlesi deyip geçmeyin

Bu hastalarda astım ve nefes darlığının da görülebileceğini dile getiren Ulusoy, şöyle devam etti: "Polen alerjisi olan çocuklarda, burun ve geniz tıkanıklığına bağlı östaki tüpü de tıkanarak, kulakta sıvı birikimlerine ve nihayetinde işitme kayıplarına neden olabilir. Bu biriken sıvı, yapışkan kıvamında olup, orta kulakta çökme sonucunda ileride kulak zarında delinme ve kalıcı işitme kayıpları yapabiliyor. Bu durumda, genellikle alerjinin tedavisi, sakız çiğneme ve basit egzersizler gerçekleşiyor. İlkbaharda eğer işitme kaybı çok hızlı ilerlemiyorsa, mümkünse kulak zarına tüp takmak tercih edilmez. Bunun nedeni, ılıman ve sıcak havalarda üst solunum yolları direncinin düşmesine bağlı orta kulak sıvı birikimleri genellikle iyileşme eğiliminde olduklarının yanında, yazın denize girip kulağına su kaçırma riskinden dolayıdır. Fakat bazen kulakta, ısrarlı bir şekilde sıvı birikimi oluyor ve egzersizle birlikte ilaç tedavisiyle işitme kaybı düzelmiyorsa, kulak zarına tüp takmak gerekli olabilmektedir."

İlaç ve aşı tedavisi bulunuyor

Ulusoy, bahar alerjisi tanısının hastanın şikayetleri ve muayene bulgularıyla ortaya konulduğunu kaydederek, "Bahar allerjisinde, cilt veya kanda bakılan alerji testleri de tabloyu destekliyor. Tedavi olarak, bu çocuklara öncelikle alerjiye dönük burun spreyleri ve alerji şurup veya hapları yeterli olabilmektedir. Bunun bir alternatifi de, artık ülkemizde de ticari olarak satılabilen polen aşısı haplarıdır. Bunları henüz SGK kurumları ödemiyor ve 3-5 yıl süreyle kullanmak gerekiyor, ama uzun dönemde polene karşı bağışık kalmak için elimizdeki tek seçenektir." ifadelerini kullandı. Doç. Dr. Seçkin Ulusoy, söz konusu hastalığa karşı şu önerilerde bulundu: "Polen zamanında dış ortamda, özellikle çim, çayır ve kavak ağacı gibi doğal ortamlardan uzak durmaya çalışın. Mecburen bu ortamlara gidecekseniz, gözlük ve maske kullanın. Her akşam duş alın. Tüm kıyafetlerinizi günlük değiştirin. Kıyafetlerinizi, yatak odanızda çıkarmayın. Bu dönemde, evinizin ve arabanızın camlarını kapalı tutun. Hem arabada, hem de ev ve iş ortamlarınızda, polen filtreli klimalar kullanın."