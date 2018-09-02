Baş ağrısından kurtulmanın 10 yolu

Kimi zaman stresten, kimi zaman uykusuzluktan kimi zaman da az su içmek gibi yaptığımız hatalı davranışlardan baş ağrısı yaşıyoruz. Genellikle hafif veya orta şiddette tüm baş bölgesinde ağırlık, gerginlik olarak hissedilen gerilim tipi baş ağrıları pek çoğumuzun yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor.

Aslında günlük hayatımızda yapacağımız ufak değişikliklerle gerilim tipi baş ağrısından korunabileceğimiz söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Aylin Öztürk Yavuz, alınması gereken önlemleri anlattı:

Soğuk /sıcak uygulaması yapın: Sıcak veya soğuk uygulaması özellikle gerilim tipi baş ağrılarından kurtulma da çok işe yarıyor, gergin kasları gevşeterek baş ağrısından kurtulmada yardımcı oluyor. Sıcak uygulamayı ılık bir havluyla, soğuk uygulamayı ise bir beze küçük buz torbalarıyla yapabilirsiniz. Şakak ya da boyun bölgesi üzerinde bir süre tutun ardından 20 dakikada bir olmak üzere uygulamayı 3 kere tekrarlayın. Baş ağrısından kurtulmanızda yardımcı olacaktır.

Ilık duş alın: Gün içinde gerilen kasları gevşetmek için ılık bir duş yapın. Ne çok sıcak ne de çok soğuk olmalı. Ilık duş kasları gevşeterek baş ağrısından korunmazında yardımcı olacaktır.

Dinlenin: Aşırı yorgunluk da gerilim tipi baş ağrısına neden oluyor. Bu yüzden dinlenmek ya da istirahat etmek ağrıyı önlemek için çok önemli.

Bol bol su tüketin: Yaşam kaynağımız olan su, kan dolaşımını kolaylaştırıyor ve vücuda gerekli olan elektrolit ile minerallerin dengesini sağlıyor ve baş ağrılarında koruyucu etki yapıyor. Bu nedenle günde

2 litre su tüketmek çok önemli. Kafein ve şeker tüketimini de azaltmak kan dolaşımını rahatlatıyor ve ağrı yapıcı maddeleri uzaklaştırıyor.

Stresten uzak durun: Günlük yaşam kalitesini bozan depresyon ve anksiyete (kaygı) gibi psikiyatrik bozukluklar baş ağrısını tetikleyen önemli etkenlerden.

Gevşeyin: Baş ağrılarını önlemek için stresten uzak durmak ve mümkünse gevşeyebilmek çok önemli.

Uyku düzeni çok önemli: Kaliteli uyku sağlığımız için en az su içmek kadar kaliteli büyük önem taşıyor. Uyku düzeninizi günde 6 saatten az, 8 saatten de fazla olmamak şeklinde düzenleyin.

Duruşunuza dikkat edin: Yanlış duruş kasların gerginliğini artırarak sağlık açısından pek çok probleme yol açabilir. Vücudunuzun dik olmasına dikkat etmelisiniz. Öğün atlamayın: Uzun süren açlık baş ağrısını tetikleyebiliyor. Bu yüzden öğün atlamamak gerekiyor. Ara öğünlerle birlikte günde 5-6 öğün beslenmeyi ihmal etmeyin.

Düzenli egzersiz yapın: Düzenli egzersiz demek baş ağrılarının azalması demek. Düzenli yapılan egzersiz mutluluk hormonunun salınmasını sağlıyor, kan dolaşımını düzenliyor ve kasları gevşetiyor.

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