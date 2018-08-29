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Bayram bitti, detoks zamanı

Bayramda genellikle yeme düzeninde büyük değişiklikler yaşarız. Özellikle et, sakatat ve tatlı gibi tüm toksik etki yaratan besinleri vücudumuza alırız. İşte bu yüzden bayram sonrasında detoks yapmak sağlığımız açısından önemli

29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:25
Bayram bitti, detoks zamanı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, vücutta biriken toksinlerin atılmasını sağlayan detoksların bayram sonrasında tercih edilebileceğini belirterek, "Detoks toksinlerden arınmamızı sağlar, hücrelerimiz onarılır ve bağışıklık sistemimiz güçlenir. Sindirim sistemi dinlenir, gaz, şişkinlik ve ödemler azalır. Detoks ile kan dolaşımı hızlanır, daha enerjik oluruz. Detoksu her birey uygulamamalı." ifadelerini kullandı.

Aksoylu, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle Kurban Bayramı'nda et tüketiminin arttığını, bayram ziyaretleri esnasında fazlaca tüketilen tatlıların da vücut dengesini bir hayli bozduğunu aktardı. Tatlıların vücutta toksik madde birikimine neden olduğunu vurgulayan Aksoylu, "Detoks toksinlerden arınmamızı sağlar, hücrelerimiz onarılır ve bağışıklık sistemimiz güçlenir. Sindirim sistemi dinlenir, gaz, şişkinlik ve ödemler azalır. Detoks ile kan dolaşımı hızlanır, daha enerjik oluruz. Detoksu her birey uygulamamalı. Özellikle emzirenler, MS hastalığı olanlar, aşırı zayıf ve şişmanlar, kanser hastası olanlar, tansiyon problemi olanlar, organ yetmezliği ve tip 1 şeker hastaları, obezite cerrahisi olan bireyler detoks programlarından uzak durmalı ya da doktorundan onay almalıdır. Detoks uygulamaları da kişiye yönelik olarak hazırlanmalı, uzun süre yapılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Detoksun püf noktası, bol su tüketmek

Yıldız Melek Aksoylu, erkeklerin kilogram başı 35 mililitre, kadınların da 30 mililitre su tüketmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: "Detoksun en önemli püf noktası, bol su ve sıvı tüketmektir. Su tüketimine ek olarak sebze, meyve ve bunların sularını içermelidir. Haşlanmış kuru baklagil ve tam tahıl ürünleri muhakkak yer almalı. Bağırsaklarınızın sağlığı için probiyotik ve prebiyotik içeren takviye ve besinler kullanmak önemli. Bitki çaylarından muhakkak faydalanmalısınız. Kahvaltılarınızda, yoğurt, yulaf kepeği, keten tohumu, taze meyve, tarçın karışımlarını tercih edebilirsiniz.  Yulaflı omlet ve bol sebzeden oluşan kahvaltının tokluk hissi mükemmeldir. Kahvaltılarınızda siyah çay ve kahve tüketiminden uzak durunuz."

Salata tüketimi önemli

Diyet Uzmanı Aksoylu, ana öğünlerde muhakkak bir salata çeşidi bulunması gerektiğini, salatalara doğal elma sirkesi ilave etmenin bağırsak sağlığı için prebiyotik etki göstereceğini bildirdi. Aksoylu, devamla şu değerlendirmelerde bulundu:

"Salatalarınızı haşlanmış baklagil, karabuğday ile destekleyebilirsiniz. Sebzeleri az suda haşlayarak veya fırınlayarak tüketebilirsiniz. Haşlama suyuna az miktarda tuz katmanız, vitamin ve mineral kayıplarını önleyecektir.  Haşlanmış sebzenin suyundan detoks çorba yapabilirsiniz. Detoks çorbalarda kabak, bal kabağı, yeşil sebzelerden oluşan çorbalar, enginardan yapılmış çorba, pancar-havuç çorbası gibi çorbalar doyurucu ve sağlıklı olacaktır. Un ve tavuk suyu-et suyu kullanılan çorbalardan kesinlikle uzak durunuz. Buğulama veya fırın olarak mevsim balıklarından tüketebilirsiniz. Fakat miktarı fazla olmamalı.

Ara öğünlerinizde meyvelere, çiğ tüketebileceğiniz sebzelere, bunların sularına ve sularından oluşan karışımlara yer veriniz. Örneğin, salatalık-havuç-elma suyu karışımı hazırlayabilirsiniz. Ara öğünlerde kefir, yoğurt tüketimi probiyotik etki göstererek daha kaliteli bir sindirim sağlayacaktır. Çiğ kuru yemiş tüketmek özellikle ceviz, omega-3 alımını artıracaktır."

Öğünlerdeki detoks uygulamalarının yanı sıra detoks sularının da önemli katkılar sağladığını belirten Aksoylu, "Detoks suları ile hem yağ yakın hem kansere savaş açın." ifadesini kullandı.

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