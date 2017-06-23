Bayramı sağlıklı ve zinde geçirmek için 7 önemli öneri

Sağlıklı beslenme hayat tarzı değişikliği şeklinde olması gerekirken; davetlerde, düğünlerde, bayramlarda genelde bu düzen bozuluyor. Ramazanda uzun açlıklar nedeniyle, bayramda yemek yemeyle ilgili bazı problemler de kaçınılmaz oluyor. Oruç tutarcasına besin alımını kısıtlayanlar veya ‘Ramazan ayı bitti istediğim kadar yiyebilirim’ diyerek fazla besin tüketenler bir takım problemlerle karşı karşıya kalıyor. Özellikle bayramlarda genelde fazla besin tüketme eğilimi arttığı için sindirim problemleri, hazımsızlık, şişkinlik problemleri yaşanabiliyor.

"Asitli, şekerli içecekler değil komposto, limonata tüketin"

Bayramda mutluluğun sağlık sorunlarıyla gölgelenmemesi için kontrollü beslenmenin çok önemli olduğunu dile getiren Acıbadem Eskişehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gence, altın niteliğinde önerilerde bulundu. Gence, “Bayram sabahı kahvaltıları genelde normal kahvaltılarımıza göre daha çok çeşit ve fazla porsiyon içerir. Kahvaltıda tatlı, hamur işi, kızartma gibi ağır yiyecekler tercih etmeyiniz onun yerine peynirin, yumurtanın, tam tahıllı ekmekler ve domates- salatalık gibi sebzenin bol olduğu bir kahvaltı ile güne başlayın. Gün içerisinde tatlı tüketiminiz olacağı için bayram sabahı kahvaltıdan reçel, bal pekmezi gibi yiyecekleri çıkartın. Hafif bir kahvaltı ile güne başlayın. Ana öğünleri atlamanız şeker ve şekerli yiyecek tüketimimizi artırmanıza neden olur. Öğünleri atlamanız bir sonraki öğünde daha fazla besin tüketmenize neden olur. 3 ana öğün 3 ara öğün tükettiğiniz zaman açlık hissetmeyeceğiniz için kaçamaklarınızda az olacaktır. Daha az tatlı tüketiminiz olmasını istiyorsanız doygunluk hissinizin olması gerekir, bunun içinde ana ve ara öğünler şeklinde beslenin. Oruç sonrası daha çok sıvı tüketiminize dikkat edin. Ramazanda sıvı tüketimimizin azalmasından dolayı vücutta oluşan sıvı kaybını arttı. Bu yüzden özellikle sıvı tüketiminizin 2-2,5 litre olmasına özen gösterin. Asitli, şekerli içecekler yerine sıcak havalarında etkisi ile ev yapımı komposto-limonata, ayran, maden suyu, meyve suyu tüketebilirsiniz. Asitli ürünler özellikler aşırı şekerli içeceklerdir. Kan şekerini yükselteceği gibi kalorisi de yüksek olduğu için kilo alımına neden olur” dedi.

"Ziyarete gideceğiniz yer yakın ise yürümeyi tercih edin"

Bayramlarda ikramların da sütlü tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Gence, “Şerbetli tatlılar, pastalar, çikolatalar yerine sütlü tatlı veya meyveyi tercih edin. Hamur işi ve şerbet ikilisi hem kalori açısından hem de kan şekerini aşırı yükseltir. Özellikle şeker hastaları sağlıkları için şerbetli tatlılardan uzak durmalıdır. Siz de ikramlıklarınızı sütlü tatlı veya meyve olarak hazırlayınız. Sıcak havalarda şekerli yiyecekler daha fazla susatırken, hazırladığınız sütlü tatlılar misafirlerinizi daha mutlu edecektir. Sıcaklıkların artması ile sıvı gereksinimimizde artıyor. Çay ve kahve diüretik etkisi nedeniyle vücuttan su atımına neden oluyor. Tansiyon hastalarının 2 fincandan fazla kahve tüketmemesinde fayda var. Çay kahve tüketimi yerine diüretik etki yapmayacak bitki çaylarını tüketebilirler. Ziyarete gideceğiniz yer yakın ise yürümeyi tercih edin. Fazla besin tükettiğinizde fiziksel aktivitenizi artırarak dengeyi sağlayın. Akşam yürüyüşü yapılabilir. Öğünlerde Yağlı yiyeceklerden kaçının. Yağlı yiyecekler ve hamur işi tüketiminiz gün içerisinde yapılan kaçamaklarınızla beraber günlük almanız gereken kalorinin üzerine çıkmanıza neden olur. Hal böyle olunca kilo almak kaçınılmaz olacaktır. Gün içinde kaçamaklarınız olacağı için özellikle akşam yemeğini sebze yemeği gibi hafif yiyeceklerle geçiriniz. Hem daha az kalori almış olursunuz hem de ağır yiyecekler sonrası yaşadığınız hazımsızlık şikayetlerinin önüne geçmiş olursunuz” ifadelerini kullandı.

(İHA)