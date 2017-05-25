Bazılarına besin olan, bazılarına zehir

Besin alerjilerinin Türkiye’de son on yılda büyük artış gösterdiğini vurgulayan Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel, alerjik besin reaksiyonlarının çoğundan sadece belli besinlerin sorumlu olduğuna dikkat çekerek, “Alerjik besin reaksiyonlarının çoğundan; süt, yumurta, buğday, soya, fıstık, fındık, ceviz, kaju, badem, ay çekirdeği gibi kuru yemişler, susam, mercimek, kivi ile balık ve kabuklu deniz hayvanları sorumludur. Besin alerjilerinin kanıtlanmış bir tedavisi yok. Hastanın alerjik olduğu besinden kaçınması reaksiyonları önlemenin tek yoludur. Alerjik olunan besinin alımına izin veren herhangi bir ilaç mevcut değil. Hazır gıdalar alerjik olunan besini içerebileceğinden, hazır gıdaların etiketleri her zaman büyük bir dikkatle okunmalıdır. Besin alerjisi olan bir çocuk da, hastanın tüm yakın çevresi de alerjik durumdan haberdar edilmeli ve aile gerektiğinde uygulanmak üzere acil tedavi hakkında bilgiyle donatılmalıdır” dedi. İHA