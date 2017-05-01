Bedenin yaşı omurga ile ölçülür

Yaşın yıllarla değil omurga sağlığı ile ölçülmesi gerektiğini söyleyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman Dr. Ali Şahabettinoğlu, “Ne kadar sağlıklı, güçlü ve esnek bir omurga yapımız varsa o kadar genç oluruz. Sağlıklı bir omurga için omurgayı her yöne hareket ettirmek gerekiyor. Biz her zaman kilo kontrolünü önemsiyoruz. İdeal kiloda kalmayı tavsiye ediyoruz. Omurga, hem gün içerisindeki hızlı ve yoğun temponuzla başa çıkacak güçlendirici ve hem de esnetme ve germe egzersizlerine ihtiyaç duymaktadır” dedi.





Bedenin bir zekası olduğunu belirten Şahabettinoğlu, “Bir ekleme hangi hareket kapasitesi verilmişse, beden o eklemin sağlıklı kalabilmesi için bizden gün içerisinde sahip olduğu hareket aralıklarını kullanmamızı ister. Ne kadarını kullanırsak o kadarını muhafaza eder. Yani ne kadarını da kullanmıyorsak, artık ihtiyacımız olmadığını düşünür ve bedenimizin o bölgesinde hareket aralıklarımızda daralmalar başlar. Bu daralmalar zamanla artar ve esnekliğimizi yitirip katılaşmaya başlarız. Oysaki omurgamız ne kadar esnekse o kadar sağlıklı oluyoruz. Özellikle bel-boyun ve kalça bölgesinin hareketsizliği, zamanla bel ve boyun kavislerinin azalmasına sebep oluyor. Omurga düzleşiyor ve esnekliğini yitiriyor. Bel ve boyun ağrıları başlıyor” diye konuştu.



Dr. Şahabettinoğlu son olarak ise şu uyarılarda bulundu:

“Aktif ve hareketli bir hayat sürmeye çalışın. Düzenli egzersiz hayatınızın vazgeçilmezlerinden olsun. Kilo kontrolü hem genel sağlığınız için hem omurga sağlığınız için önemlidir.



Esnek ve güçlü kaslara sahip olmanın, eklemlerdeki hareketliliği arttırmaktan kas zedelenmelerini ve kemik erimesini önlemeye, duruş pozisyonunun düzelmesinden göğüs ve omuzların dik durmasına kadar sayısız faydası vardır. Özellikle bel-boyun ve karın kaslarınız güçlü olsun. Sigara omurlar arasındaki disk dokusunun beslenmesini bozduğundan kullanıyorsanız bırakın ve unutmayın, omurganız kadar genç, omurganız kadar sağlıklısınız.” İHA