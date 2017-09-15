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Beslenme çantaları nasıl hazırlanmalı?

Okulların açılmasına az bir süre kala Diyetisyen Özge Özdemir, beslenme çantalarının hazırlanması hakkında bilgi verdi

Beslenme çantaları nasıl hazırlanmalı?

Okulların açılmasına az bir süre kala Diyetisyen Özge Özdemir, beslenme çantalarının hazırlanması hakkında bilgi verdi

15 Eylül 2017 Cuma 15:43
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Beslenme çantaları nasıl hazırlanmalı?

Diyetisyen Özge Özdemir, beslenme çantalarının hazırlanması konusunda ailelere tavsiyede bulundu. Diyetisyen Özdemir, "Okul çağında çocuklar hızlı büyüme ve gelişme gösterirler.

Okulda başarılı olmaları, sosyal ve ruhsal gelişimleri ve sağlıklı bir şekilde büyüme gelişme gösterebilmeleri için beslenmeleri çok önemlidir. Aynı zamanda bu dönemde kazanacakları doğru ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları yaşam boyu sürecek. Birçok çocuk erken kalkamadığı, canı istemediği veya okula geç kalacağı için kahvaltı yapamıyor veya dışarıdan alınan hazır gıdaları tüketiyor.

Ancak unutulmamalıdır ki kahvaltı en önemli öğündür ve atlanmaması gerekir. Dışarıdan alınan hazır gıdalar yerine evde hazırlanmış peynirli sandviç, peynirli tost veya yumurta yanında da süt veya taze sıkılmış meyve suyu daha sağlıklı bir tercih olacaktır" dedi.

İdeal beslenme çantası

Özdemir, beslenme çantalarının nasıl hazırlanması gerektiğini de şöyle sıraladı:

“Peynir, haşlanmış et-tavuk, ızgara köfte içeren sandviçler yapılabilir, yanına da mevsimine uygun olarak iyi yıkanmış taze sebzeler (domates, salatalık, havuç, marul, biber), yoğurt, Eğer kişilerin evlerinde varsa ceviz fındık badem gibi kuruyemişler; kuru üzüm kuru kayısı gibi kuru meyveler veya taze meyveler (mandalina, erik, portakal, elma, şeftali), Evde yapılmış tepsi böreği, poğaça, kek (tercihen kuru meyve, ceviz, fındık vs. içeren). Eğer çocuklar öğlenci ise evde pişen tencere yemekleri beslenme çantasına konabilir. İçecek olarak ayran, süt veya bulunabiliyorsa taze sıkılmış meyve suyu tercih edilebilir. Su mutlaka beslenme çantalarında bulunmalıdır. Gazlı içecekler, hazır meyve suları, şeker, şekerli besinler, cips, kraker gibi yağlı ve tuzlu yiyecekler beslenme çantalarında olmamalıdır. Açıkta satılan yiyecek ve içecekler satın alınmamalıdır. Ayrıca beslenme çantalarının temizliğine dikkat edilmelidir.”

İHA

Son Güncelleme: 15.09.2017 16:31
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SağlıkEslenmeDiyetisyenİdeal Beslenme çantası
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