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‘Bilinçsiz tüketilen vitamin zararlı’

Gereksiz vitamin kullanımının bazı hastalıkları ve bazı kanser türlerini tetikleyebileceğini belirten UÜ Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, “Özellikle daha çok mevsim geçişlerinde dışarından alınan gereksiz ve aşırı vitamin takviyelerinde karaciğer ve böbrek olumsuz etkilenir” dedi

30 Aralık 2017 Cumartesi 16:55
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‘Bilinçsiz tüketilen vitamin zararlı’

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, özellikle mevsim geçişlerinde hem gribe ve soğuk algınlığına yakalanmamak hem de bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla ek vitamin hapı takviyesinin doğru olmadığını belirterek, "Bilinçsizce tüketilen bu vitaminler insan sağlığına yarardan çok zarar veriyor” dedi. 

Grip ve soğuk algınlığına karşı vücudu koruyan mekanizmaların bazı vitaminlere ihtiyaç duyduğunu ancak bunun normal gereksinim sınırının üzerinde olmasının bağışıklık sistemine ek bir katkı sağlamadığını vurgulayan Pala, şöyle konuştu:

"Bazı insanlar günümüzde özellikle mevsim geçişlerinde hem gribe ve soğuk algınlığına yakalanmamak hem de bağışıklık sistemlerini güçlendirmek amacıyla ek vitamin hapı takviyesi alıyor.

Bu, hiç doğru değil. Bilinçsizce tüketilen bu vitaminler insan sağlığına yarardan çok zarar veriyor. Bu noktada kişiler vitamin ihtiyaçlarını öncelikle yedikleri besinlerden karşılamalıdır.”            

‘C vitamini hapı gribi engellemez’

Pala, mevsim geçiş dönemlerinde, gereksiz vitamin hapı kullanımının sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğinin, bunların doktor tavsiyesi olmadan asla kullanılmaması gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

“Son yıllarda yapılan araştırmalar bir şeyi çok net olarak ortaya koydu; A, B, C, D ve E vitaminlerinin gereksiz kullanımı insanlarda çeşitli sağlık sorunlarına yol açmaktadır.

 Bu nedenle vücutta eksikliği bilinmeksizin sanki ihtiyaç varmış gibi dışarıdan ve hekim tavsiyesi olmaksızın vitamin takviyesi almak çok sorunludur. Zaten vitaminlere vücudumuzun çok düşük miktarda ihtiyacı vardır ki yeterli ve dengeli beslenen sağlıklı bir insanın dışarıdan herhangi bir şekilde vitamin kullanmasına ihtiyacının olmadığı araştırmalarla kanıtlanmıştır.”

C vitamini hapı kullanımıyla soğuk algınlığının ve gribin engellenmesinin söz konusu olmadığını aktaran Pala, şunları kaydetti:

“Aslında bütün vitaminlerin vücut açısından değeri var. Vücut çok önemli bir denge mekanizmasına sahiptir ancak dışarıdan C vitamini takviyesi alarak bu dengeye katkıda bulunamayız.

 C vitamininin vücutta yeterli miktarda olduğunda bağışıklık sistemini desteklediği doğrudur fakat bu yeterli miktarı abartarak sanki dışarıdan ek vitamin hapı kullanmak gerekliymiş gibi bir algıyı toplumun zihnine kazımak yanlıştır. Bu ikisini birbirine karıştırmamak gerekir. Bu hapların gereksiz kullanımı insanlarda çok çeşitli yan etkilere ve hastalıklara yol açabilir.”

‘Bazı kanser türlerini tetikleyebilir’

Pala, bilimsel araştırmaların aşırı ve gereksiz vitamin hapı kullanımının bazı kanser türleri ve kalp hastalıklarının gelişmesine katkıda bulunduğunu ortaya çıkardığını belirterek, şunları dile getirdi:

"Gereksiz vitamin kullanımı bazı hastalıklar ve bazı kanser türlerini tetikleyebilir. Özellikle daha çok mevsim geçişlerinde dışarından alınan gereksiz ve aşırı vitamin takviyelerinde karaciğer ve böbrek olumsuz etkilenir.

A vitamini haplarının yüksek düzeyde tüketilmesi karaciğer bozukluklarına yol açarken, C vitamini içeren hapların yüksek dozlarda tüketilmesi ise böbrek ve sindirim sistemine ilişkin sorunlara yol açabilir.”
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Anahtar Kelimeler:
VitaminKanserMevsimKaraciğerBöbrek
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