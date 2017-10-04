Bilinenin aksine oldukça sağlıklı

Yapılan pek çok araştırma sonucunda pirinçte yer alan farklı vitamin ve minerallerin vücut sağlığımız açısından büyük önem taşıdığı belirtildi. Pirinçte; kuvvetli kas ve kemik yapısını güçlendiren protein, karbonhidrat, fosfor, kalsiyum, sodyum, potasyum, magnezyum, çinko, A, E, B1, B2 vitaminleri ve folik asit bol miktarda bulunduğu kaydedildi.

Konu ile ilgili değerlendirme yapan Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger, "Pirinç, sanılanın aksine oldukça sağlıklı ve besleyici bir besindir. Hepimizin tüketmekten keyif aldığı pirinci küçükten büyüğe her yaş grubu keyifle tüketebilir. Özellikle içerdiği kalsiyum, demir, niasin, fosfor, potasyum gibi mineraller bakımından oldukça değerlidir. Ayrıca, enerji oluşumunda görevli olan B grubu vitaminlerden de oldukça zengindir. Pirinç aynı zamanda iyi bir karbonhidrat kaynağıdır.

Günlük enerjimizin yüzde 50’sinin karbonhidratlardan alınması gerektiği düşünülürse pirinç bu açıdan oldukça iyi bir kaynaktır. Pirinç, gluten içermemesi bakımından çölyak hastalarının ve gluten intoleransı olanların rahatlıkla tüketebileceği bir besindir. Glisemik indeksinin yüksek olduğu bilinse de; şekere göre daha düşük olduğunu belirtmek isterim. Sebze yemeği ve salatalarla birlikte tüketildiğinde kan şekerini çok yormaz, daha yavaş yükseltir. Uygun miktarda tüketilirse zayıflama diyetlerinde de tüketilebilir. 3 yemek kaşığı pişmiş pirinç 1 dilim ekmeğe eşdeğerdir" dedi.



Pirinç, sıvıyı kendisine çeken bir tahıl olması ile dokulara yerleşmiş olan fazla su ve tuzun vücuttan atılmasını ve bedenin toksinlerden arındırılmasını sağladığını belirten Özger, "Böylelikle böbreklerin yükünü de hafifleterek böbrek taşı oluşumunu da önler. Pirincin sağlığımız açısından diğer bir yararı ise, içeriğinde bulunan E ve B vitaminleri ile vücudun kansere karşı korunmasına yardımcı olmasıdır. Özellikle kansere yol açacak maddelerin vücuttan atılım sürelerini hızlandırır. Bağırsak kanserine karşı koruyucu, kolesterolü düşürücü ve kalp krizi riskini azaltıcı etkisi vardır. Zengin içeriği ile pirinç, dolaşım sistemi ve kalbin dostudur" ifadelerini kullandı.

İHA