‘Bir kereden bir şey olmaz’ deme!

Narconon Programı Güney Avrupa sorumlusu Giovanni Citterio, uyuşturucu madde kullanımı öncesi ‘bir kereden bir şey olmaz’ gibi düşüncelerin, gençleri tuzağa daha kolay çektiğini söyledi.

Türkiye’de 4 yıldır süren ‘Narconon’ Türkiye Eğitim ve Rehberlik Programında, madde bağımlısı gençlere hiç ilaç kullandırılmadan 3-4 aylık bir rehabilitasyon süreci gerçekleştiriliyor.

Narconon Programı Güney Avrupa sorumlusu Giovanni Citterio, programla şimdiye kadar 10 binden fazla kişinin hayatını geri kazandığını söyledi. Gençlere uyuşturucu ve zararlarının anlatılmasından korkulmaması gerektiğini vurgulayan Citterio, “Uyuşturucu ile ilgili konferanslarda gençlere ve ergenlere uyuşturucu vücuda girince neler yapıyor nasıl zararlar veriyor ve vücudu buna nasıl tepki veriyor anlatıyoruz. İnanılmaz bir başarımız oldu. Artık çocuklar uyuşturucunun ne kadar zararlı olduğunu anladıklarını ve hayatları boyunca hiçbir şekilde kullanmayacaklarını söylüyorlar” diye konuştu. İHA