Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

‘Bir kereden bir şey olmaz’ deme!

Narconon Programı Güney Avrupa sorumlusu Giovanni Citterio, “Bir kereden bir şey olmaz, herkes kullanıyor, benim iradem kuvvetli, bağımlı olmam, istediğim zaman bırakırım gibi düşünceler gençleri daha kolay tuzağa düşürüyor” dedi.

Bu haber kez okundu.

‘Bir kereden bir şey olmaz’ deme!

Narconon Programı Güney Avrupa sorumlusu Giovanni Citterio, uyuşturucu madde kullanımı öncesi ‘bir kereden bir şey olmaz’ gibi düşüncelerin, gençleri tuzağa daha kolay çektiğini söyledi.

Türkiye’de 4 yıldır süren ‘Narconon’ Türkiye Eğitim ve Rehberlik Programında, madde bağımlısı gençlere hiç ilaç kullandırılmadan 3-4 aylık bir rehabilitasyon süreci gerçekleştiriliyor.

Narconon Programı Güney Avrupa sorumlusu Giovanni Citterio, programla şimdiye kadar 10 binden fazla kişinin hayatını geri kazandığını söyledi. Gençlere uyuşturucu ve zararlarının anlatılmasından korkulmaması gerektiğini vurgulayan Citterio, “Uyuşturucu ile ilgili konferanslarda gençlere ve ergenlere uyuşturucu vücuda girince neler yapıyor nasıl zararlar veriyor ve vücudu buna nasıl tepki veriyor anlatıyoruz. İnanılmaz bir başarımız oldu. Artık çocuklar uyuşturucunun ne kadar zararlı olduğunu anladıklarını ve hayatları boyunca hiçbir şekilde kullanmayacaklarını söylüyorlar” diye konuştu. İHA

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
‘Bir Kereden Bir şey Olmaz’ Deme!Narconon Programı Güney Avrupa Sorumlusu Giovanni CitterioIradeKuvvetGenç
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100