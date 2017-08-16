Bitter çikolata, erken doğum riskini azaltıyor

Bitter çikolatanın gebelikte artan mineral ihtiyacını karşılamaya yardımcı olduğunu belirten Diyetisyen Fatma Baysal, “Gebe bireylerde yapılan çalışmalarda kan basıncını dengelediği, kan şekeri ve karaciğer enzimlerinde olumlu etki yaptığı gözlemlenmiştir. Gebeliğe bağlı demir eksikliğinde de tüketilmesi tavsiye edilir.
Aynı zamanda yoğun tadı ile artan tatlı ihtiyacını bastırır. Tüketilirken özellikle daha az şeker ve yağ içerdiği, asıl yararlı olan kakao maddesini daha çok içerdiği için yoğun bitter olanları tercih edilmelidir. Günde 20 gram (2 kırık) bitter yeterli olacaktır. Ancak kafein ve yüksek kalori içerdiği için fazla tüketilmemelidir” dedi. Baysal, haftada 3 porsiyondan fazla çikolata tükettiklerini belirten kadınlarda erken doğum riskinin büyük oranda azaldığını da sözlerine ekledi. İHA
Aynı zamanda yoğun tadı ile artan tatlı ihtiyacını bastırır. Tüketilirken özellikle daha az şeker ve yağ içerdiği, asıl yararlı olan kakao maddesini daha çok içerdiği için yoğun bitter olanları tercih edilmelidir. Günde 20 gram (2 kırık) bitter yeterli olacaktır. Ancak kafein ve yüksek kalori içerdiği için fazla tüketilmemelidir” dedi. Baysal, haftada 3 porsiyondan fazla çikolata tükettiklerini belirten kadınlarda erken doğum riskinin büyük oranda azaldığını da sözlerine ekledi. İHA