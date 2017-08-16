Bitter çikolata, erken doğum riskini azaltıyor Gebe bireylere, kalsiyum, magnezyum ve potasyum bakımından oldukça zengin olan bitter çikolatayı her gün yemelerini tavsiye eden Diyetisyen Fatma Baysal, bitter çikolatanın erken doğum riskini azalttığını da ifade etti

16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:50 Bu haber kez okundu.