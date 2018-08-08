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Böcek ısırmalarına dikkat

Karaman Devlet Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Serkan Yurdakul, böceklerin sokması, genellikle ciltte küçük tahrişlere yol açsa da, böceğin türüne göre bu ısırıklar ciddi sağlık problemlerine de yol açabileceği uyarısında bulundu

08 Ağustos 2018 Çarşamba 17:13
Böcek ısırmalarına dikkat

Uzman Dr. Mehmet Serkan Yurdakul, “Böcek sokmaları özellikle yaz ve sonbahar başlarında tarlada çalışan, tatil ve piknik yapan insanlar için keyif kaçırıcı, bazen de yaşamı tehdit edici bir sorundur. Yaz aylarında daha çok sivrisinek ve arı sokmalarıyla karşılaşılsa da açık mekanlarda çok vakit geçirildiği için akrep, kene, örümcek gibi canlıların da sokmalarıyla karşılaşılabiliyor.

Böcek sokmasından sonra ortaya çıkan reaksiyon kişiden kişiye ve böcekten böceğe değişiklik gösterir. Genellikle ilk görülen kaşıntı, kızarıklık, şişme, acı ve ağrı gibi semptomlardır. Böcek sokması olan bölgeden uzakta şişme, kızartı, ürtiker, kaşıntı, kolik şeklinde karın ağrısı, kusma, ishal, göğüste sıkışma hissi, nefes almada zorluk, hırıltılı solunum, dilde şişme olabilir.

Bu bulgular, ciddi alerjik reaksiyon ve anafilaksi bulgularıdır ve birkaç dakika içinde ortaya çıkar. Nabzın alınamaması ve kan basıncının düşmesi, bilinç bulanıklığı ve kalp durması yaşamı tehdit eden bulgulardır. Bu durumda bir sağlık merkezinde acil müdahale yapılmalıdır” diye konuştu.

Böcek sokmasının ardından yapılacak ilk müdahaleden de söz eden Uzman Dr. Mehmet Serkan Yurdakul, böcek ısırığı durumunda öncelikle sakin kalarak sizi ne tür bir böceğin ısırdığını bulmaya çalışın.

Eğer kendinizi gerçekten kötü hissediyorsanız vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna gidin. Bir uzman tarafından görülene kadar yarayı kaşımayın ve sıkmayın. Yapabileceğiniz en önemli şey, hızlı bir şekilde eğer bulabiliyorsanız bol su ile ısırılan bölgenin yıkanması.

Eğer yılan, akrep ya da arı sokması ise yani zehri cilt yolu ile ileten bir canlı tarafından ısırıldıysak buz uygulaması yapmak gerekiyor. Buz uygulamasını da mutlak bir poşetin içerisine, doğrudan cilde temas etmeden uygulama yapmalıyız. Bu şekilde zehrin geçişini bir miktar yavaşlatabiliyoruz.

Çünkü sıkma hareketini bıraktığımızda bulunduğu bölgede biriken zehrin daha hızlı vücuda yayıldığı ve hastada şok tablosunu daha da hızlı gösterdiği ortaya konuldu.

Bunun yerine buz tatbiki yapıyoruz. Kesinlikle oradaki zehri emip tükürmek gibi uygulamalar yapmıyoruz. Yapabileceğimiz bol suyla yıkamak varsa buz uygulaması yaparak en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak" dedi.

İHA

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