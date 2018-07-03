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Bol su mu, bol macun mu?

Dişlerimizin beyaz rengi; yapısal nedenler, ilaç kullanımı, alışkanlıklarımız ve tükettiğimiz gıdalara bağlı olarak bozulabiliyor. Öğr. Üyesi Dr. Cenker Zeki Koyuncuoğlu, bol su ile ağzı çalkalamanın beyazlatıcı macunlardan daha sağlıklı bir yöntem olduğunu söyledi

03 Temmuz 2018 Salı 17:04
Bol su mu, bol macun mu?

İlaç, sigara, çay, kahve, gibi yiyecek ve içeceklerin dişlerin rengini bozduğuna dikkat çeken Öğr. Üyesi Dr. Cenker Zeki Koyuncuoğlu, bol su ile ağzı çalkalamanın beyazlatıcı macunlardan daha sağlıklı bir yöntem olduğunu söyledi.

Beyazlatıcı ya da leke çıkarıcı diş macunlarının da zaman zaman kullanılabildiğini ifade eden Koyuncuoğlu, ancak bu tip diş macunlarının uzun süre kullanılmaması gerektiği konusunda uyararak şunları söyledi: “Yapılan bir araştırmada piyasadaki beyazlatıcılı bir diş macununun hem renklenmeyi uzaklaştırmada başarısız olduğu hem de suyla yapılan fırçalanmaya göre fazla renklenme oluşturduğu ortaya kondu. Sonuç olarak; bu macunlar bir süre sonra dişte aşınmalara veya çizilmelere neden olabilir. Bu da dişin daha kısa sürede renklenmesine sebep olur.”

'Çocuklarda renklenmenin nedeni araştırılmalı'

Çocukların dişlerinde görülen renklenmelerin nedenlerinin farklılık gösterdiğini kaydeden Koyuncuoğlu, "Bebeklik ve erken çocukluk döneminde düzenli ilaç kullanımına bağlı lekeler oluşabilir. Ancak bunların diş çürüğü başlangıcında izlenen renklenmelerle karışmaması için diş hekimine başvurularak sebebinin araştırılması gerekir” dedi.

Dişlerin lekelenmesini ve zarar görmesini önlemek için çay, kahve, vişne suyu, şalgam suyu, portakal gibi renklendirici gıdalar ile asitli içecekler tüketildikten sonra ağzın bol su ile çalkalanması gerektiğini söyleyen Koyuncuoğlu, bu sayede renklendirici ve aşındırıcı maddelerin ağız ortamından uzaklaşacaklarını söyledi.

Koyuncuoğlu, dişlerin fırçalanmaması ve diş aralarının temizlenmemesinin diş ve diş eti hastalıklarına yol açtığına dikkat çekerken, diş fırçalamanın ve ara yüz fırçası-diş ipi kullanımının yerini başka hiçbir uygulamanın yerini tutmayacağının altını çizerek şunları söyledi: “Dişlerimizi özellikle gece yatmadan önce olmak üzere günde iki defa fırçalamamız yeterli. Ancak fırçamız yanımızda değilse ve dişlerimizi fırçalayamayacağımız bir ortamdaysak ağzımızı mutlaka bir bardak su ile çalkalamalıyız.”
İHA

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