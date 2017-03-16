Bu belirti görme kaybının habercisi olabilir

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Nail Sönmez, göz önünde “sinek uçuşması” olarak bilinen göz rahatsızlığına ilişkin bilgiler verdi.

Sönmez, “Göz önünde uçuşan cisimler görülmesi retina yırtılması, üveit yani göz iltihabı, şeker hastalığı, yüksek tansiyon gibi hastalıklar ya da göz merceği ile retina arasını dolduran vitröz adı verilen sıvının yaşla birlikte yapısındaki doğal değişiklikler nedeniyle ortaya çıkabilir. Diyabet ve yüksek tansiyon, retina yırtıkları ve göz iltihabı gibi görme kayıplarına yol açabilen aynı zamanda genel vücut sağlığımızı tehdit eden hastalıklardır” bilgilerini verdi.

Şikayetin nedeninin saptanması için uzman bir göz doktoruna başvurmak gerektiğini aktaran Sönmez, “Retina yırtıklarının ve deliklerinin söz konusu olduğu durumlarda oluşan yırtık ve deliklerden vitröz adı verilen sıvı girerek retina tabakasının yapışık olduğu göz duvarından tamamen ayrılmasına yani retina dekolmanına neden olur. Retina dekolmanında göz duvarından ayrılan tabakanın beslenmesi bozulur. Bu da hücrelerin ölmesine, tam ve kalıcı görme kayıplarına yol açabilir. Hastalar cisim uçuşması, ışık çakması, göze gri ya da siyah perde inmesi gibi belirtiler ortaya çıktığında vakit kaybetmeden uzman bir hekime başvurmalıdır. Retina ayrılması olmadığı sadece yırtık bulunduğu durumlarda lazer tedavisi uygulanır. Lazer tedavisindeki amaç yırtığın dekolmana dönüşmesinin önüne geçmektir. Dekolman olarak adlandırdığımız retina ayrılması durumunda ameliyat gerekmektedir” diye devam etti.

Sönmez, yaşlanmaya ve gözün yapısal değişikliklerine bağlı olarak uçuşan cisim görülebileceğini, bu durumun görmeye engel olmadığı takdirde zararsız olarak adlandırıldığını belirterek uyarılarını şöyle tamamladı: “Uçuşan cisimler görülmesinin bir nedeni de yaşın ilerlemesiyle ortaya çıkan yapısal değişikliklerdir. Özellikle 50 yaş üzerindeki hastalarımızda rastladığımız bir şikayettir. Yaşın ilerlemesiyle birlikte göz merceği ile retina arasını dolduran vitröz adı verilen sıvının yapısında değişiklikler olur. Vitröz sıvısının içerisindeki doku, kan hücresi ve proteinlerden oluşan yapılar öbekleşerek retinada yani görme tabakasında gölgeler oluşturur. Bu gölgeler de gözün önünde bazı cisimlerin uçuştuğu hissini yaratır.

Göz önünde uçuşan cisimler yapısal değişiklikler gibi kısmen zararsız nedenlerle ortaya çıkabileceği gibi görme kayıplarına varabilen ciddi sebeplerle de ortaya çıkabilir. Şikayetler ortaya çıkar çıkmaz uzman bir göz hekimine başvurularak detaylı bir retina muayenesi yaptırılmalıdır.” AA