Bu belirtiler ağrı habercisi

Uzmanlar, nereden geldiği belli olmayan ve geçmeyen ağrıların, vücutta derin yanma veya donma, kollarda, ellerde bacak veya yanaklarda gezinen tipte olan ağrıların, uyuşma hissinin Nöropatik ağrı olabileceğini belirterek bu bulguları yaşayan vatandaşların doktora başvurmaları gerektiğini belirtiyor.

Nöroloji Uzmanı Dr. Öner Yalın, Nöropatik ağrının belirtileri arasında ellerde ve ayaklarda yanmalar, uyuşmalar, karıncalanmalar olduğunu belirterek, “Vücudumuzun bir yeri ağrıdığı zaman genellikle bunun fiziksel bir nedenden olduğunu düşünürüz. Ancak bazen vücudumuzda, beyinde elektrik taşıyan sinirlerin kendisi de ağrıya neden olabilmektedir. Buna Nöropatik ağrı adı verilir. Nöropatik ağrı gerçekten hastalar ve bunlara bakanlar için oldukça güç bir durumdur. Ağrı genellikle akut veya kronik olarak tanımlanabilir.

Akut ağrılar yaralanma sonucu ya da herhangi bir hastalığın belirtisi olarak anlık hissedilen ağrılardır. Bir kaç saniyeden bir kaç haftaya kadar sürebilir. Ancak hastanın iyileşmesiyle bu ortadan tamamen kaybolabilir. Ancak kronik ağrı diye bilinen ağrıların iyileşmesi uzun süre alır, hatta bazen ömür boyu sürer. Nöropatik ağrıda sinir liflerinin kendileri hasar görmüş durumdadır ve dolayısıyla beyine, omuriliğe ağrıyla ilgili yanlış bilgiler yollarlar.

Aslında nöropatik ağrı, duyduğumuz ağrı gerçek ancak nedeni belli değildir. Nöropatik ağrılarda, ağrının yanında ellerde ve ayaklarda yanmalar, uyuşmalar, karıncalanmalar, üşümeler şeklinde hastalar duyumlardan bahsedebilirler” dedi.

‘Nöropatik hastalıkların nedenleri’

Uzm. Dr. Öner Yalın, nöropatik hastalıkların nedenleri hakkında da bilgi vererek, “Kronik ağrılar, şeker hastalıklarında, zona gibi hastalıklarda veya geçirilen bir travma, kaza, cerrahi girişimler veya bir bacağın, kolun kesilmesi neticesinde oluşabilir. Sinirler bilinen hiçbir neden yok iken bu ağrı mesajlarını yollayabilir. Nöropatik ağrının nedenleri arasında diyabet dediğimiz şeker hastalığı, fantom uzuv ağrısı ve bölgesel ağrı sendromu dediğimiz ağrılardan kaynaklanabilir.

Mesela kronik bir bel ağrısı da diğer bütün şekillerde olduğu gibi bir nöropatik ağrıya sebebiyet verebilir. Depresyon, uykusuzluk, korku ve ani stresi, sosyal iletişimin kesilmesi ve normal vücut aksının kesilmesi gibi durumlarda nöropatik ağrıların artmasını ve ağrı şiddetinin daha fazla hissedilmesine sebebiyet verebilir. Nöropatik ağrının en dramatik ve esrarengiz örneği fantom uzuv ağrısı dediğimiz ağrıdır. Bu durum kol veya bacak gibi bir uzvun hastalık veya kaza neticesinde kesilmesinde rastlanılır. Beyin aslında kesilmiş olan parçada duran sinirlerden mesajlar alır.

Bu sinirler yanlışlıkla uyarırlar ve ağrıya başlarlar ve şiddetli ağrılardır bunlar. Hastanın uzvu yok ama uzuv olduğu bölgede şiddetli ağrılar hissediyor hasta ve gerçekten çok ıstıraplı ağrılar oluyor bunlar. Nöropatik ağrının genellikle bir nedeni yoktur ve standart ağrı tedavisine de de kötü yanıt verir ve zaman içerisinde bu ağrı kesicilerle de düzeleceği yere kötüleşir.

Bazı kişiler de ileri sakatlığa yol açabilmektedir. Zonadan, bölgesel ağrı sendromu, yaralanma sonucu kalıcı yanma hisleri, kanser ve kanser kemoterapisi sonrası görülen ağrılar, karpal tünel sendromu gibi bir sinirin tuzaklanması sonucunda görülen nöropati, şeker hastalığı veya alkolizm sonrası ortaya çıkan yaygın nöropatik ağrılar, kalça bacakta görülen ağrılar, omurga veya bel bölgesi ameliyatları, amputasyon sonucunda fantom uzuv ağrısı, fasial sinir sorunları, trigeminal nevralji gibi yüzde, occipital nevralji gibi kafanın arka tarafında multiple skleroz gibi hastalıklar sinirlerin virüs ile enfekte olduğu HIV veya aids hastalığı gibi durumlarda nöropatik ağrılar görülebilmektedir” şeklinde konuştu.

İHA