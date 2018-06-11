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Bu belirtiler stres habercisi

Bazen stresin sebep olduğu belirtinin gizli ve tespit edilmesinin zor olduğunu vurgulayan Uzm. Psikolog ve Psikoterapist M. Yunus Çekiç, genel olarak stresin beş belirtisini ruhsal, duygusal, sosyal, zihinsel ve fiziksel olarak sıraladı

11 Haziran 2018 Pazartesi 15:48
Bu belirtiler stres habercisi

Uzm. Psikolog ve Psikoterapist M. Yunus Çekiç, stresin vücudun çeşitli içsel ve dışsal uyaranlara verdiği tepki olduğunu söyledi. Çekiç, "Çeşitli yaşamsal değişiklikler bazı kişilerde strese sebep olabilir. Stresin belirtileri bazen ruhsal bazen duygusal bazen sosyal ve zihinsel olarak görülebilir. Bazen de stresin sebep olduğu belirti gizlidir, tespit etmek zor olabilir" dedi.

Stresin belirtilerini beş ana başlıkta sıralayan Uzm. Psikolog ve Psikoterapist M. Yunus Çekiç, stresten kurtulmak için de şu tavsiyede bulundu: "Geleceği planlayın, gününüzü planlayın, hobiler edinin, rutin işler arasında kaybolmayın, hayır demeyi öğrenin.”

Yunus Çekiç söz konusu beş belirtiyi şu şekilde sıraladı:

“Ruhsal belirtiler:

Ruhsal anlamda içinizde bir boşluk hissi, kin duyma, suçluluk duygusu ya da can sıkıntısı varsa bu stres belirtisidir. Bazen bazı insanlara düşmanlık duyma hissi olarak da görülebilir. Böyle bir durumda uzmanlardan destek alınması gerekebilir.

Duygusal belirtiler:

Stres belirtileri bazen duygusal anlamda ortaya çıkabilir. Mesela; duygularda sık sık değişmeler, heyecan duyma, kabus görme, aşırı ağlama, sinirsel gülme krizler, karamsarlık gibi haller stres yaşandığının belirtileridir.

Sosyal belirtiler:

İnsanlara ilişki kuramama, asosyalleşme gibi durumlarda bazen stres belirtisi olabiliyor. Yalnızlık, hoşgörüsüzlük, insanlarla ilişki kuramama ya da insanlardan soyutlanmak da stresin sosyal belirtileri arasındadır.

Zihinsel belirtiler:

Stres yaşandığının belirtileri bazen kafa karışıklığı, hafıza sorunları şeklinde olabiliyor. Yine konsantrasyon güçlüğü, karar vermede güçlük çekme de zihinsel belirtiler arasında sıralanabilir.

Fiziksel belirtiler:

Stres bazen kalp çarpıntısı, kan basıncının artması, baş dönmesi, ağızda kuruluş şeklinde de belirtiler gösterebilir. Bunun yanında uykusuzluk, kronik yorgunluk, alkol ve sigara kullanımı, psikosomatik hastalıklar da stresin fiziksel belirtilerindendir."
İHA

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