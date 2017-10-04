Bu besinler anne sütünü artırıyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, emzirme süresince 4 yapraklı yonca modeli olarak tanımlanan et, süt, sebze, meyve ve tahılları içeren dengeli bir beslenme programı uygulamanın yeterli olduğunu belirtti.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, kadınlar için hayatının en özel dönemlerinden biri olan hamilelik sürecinin mutlu sonla tamamlanmasının ardından sağlıklı bir insan yetiştirmenin sorumluluğu başladığını kaydederek, “Bunun ilk aşaması da beslenme ihtiyacının karşılanması oluyor.

Daha önce bu deneyimi yaşamış bile olsa tüm anneler için doğumun hemen ardından gelen en belirgin kaygı ‘çocuğum yeterince besleniyor mu?’ oluyor. Konuyla ilgili çevredeki hemen herkesin ayrı bir fikrinin olması da kafaların iyice karışmasına neden olabiliyor. Ancak bu noktada bilinmesi gereken en önemli unsur, çocuğun sağlıklı beslenebilmesi için öncelikle annenin sağlıklı olması gerektiği. Bebeğin dünyaya gelmesiyle birlikte alınan kiloların geri verilme isteğiyle emzirme döneminde hızlı kilo vermeyi vaat eden şok diyetler uygulamak ise yapılmaması gerekenler listesinin ilk sıralarında yer alıyor” dedi. Çisem Gündüz, annenin yeterli ve dengeli beslenmesinin kilo kontrolünü sağlayacağına da işaret ederek anne sütünü artıracak beslenme önerileri sıraladı.

A vitamininden zengin gıdalar tüketin

Gündüz, sütün kalitesini yükseltmek ve süt salınımını artırmak için, A vitamininden zengin yumurta, havuç, yeşil yapraklı sebzeler ve kayısıya beslenme programda yer ayrılması gerektiğini ifade ederek, özellikle havuç ve yeşil yapraklı sebzeler kolay bir atıştırmalık olabildiği için kilo kontrolüne de yardım ettiğini söyledi.



Beslenme ve Diyet Uzmanı Gündüz, hem hamilelik hem de emzirme sürecinde kaybedilen kalsiyumunun yerine konabilmesi gerektiğini belirterek, “Bunun için, süt, yoğurt, kefir, ayran gibi kalsiyumdan zengin besinleri her gün tüketmeye özen gösterin. Vitamin ve mineraller açısından zengin olan yeşil yapraklı sebzelerin süt salınımını da artırıcı özelliği bulunuyor. Aynı zamanda yüksek posa içeriği ile doğum sonrası kabızlık probleminin önüne geçilmesine de yardımcı oluyor. Dolayısıyla her öğününüzde yeşil yaprakları sebzelerin olmasına özen gösterin” dedi.

Rezene, ısırgan otu çayı tercih edin

Diyet Uzmanı Gündüz, prolaktin ve östrojen hormonlarının özelliğini yükselterek anne sütünün miktarının artmasına yardımcı olan rezene, ısırgan otu ve çemen otu gibi bitkilerinin çayını demleyip günde 2-3 fincan içilmesini önererek, “Ihlamur, melisa, papatya çayları da anne ve bebeği rahatlatarak uyku probleminin azalmasına yardımcı oluyor. Yine de anneler doktorlarına sormadan herhangi bir bitki çayı yada karışım tüketmemeye dikkat etsinler” dedi. İHA



