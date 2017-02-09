Bu bitkiler, vücuttaki iltihabı atıyor!

Vücudun bir çok bölgesinde bakteri ve virüs kaynaklı enfeksiyonlar görülmektedir. Bademcikler, eklemler, karaciğer, akciğer, böbrekler ve üreme organları enfeksiyonları endeksiyona en fazla maruz kalan bölgelerdir. Enfekfiyon, yerleştiği organlarda iltihap oluşturur. Enflamatuar hastalıklarda mevcut tedavinin yanında bazı bitkilerde, son derece etkili ve faydalı sonuçlar almanızı sağlar. İltihap kurutucu, ödem atıcı etkileri olan bu bitkiler tedaviye yardımcı olarak kullanılabildiği gibi, hastalıkların oluşumunu önlemede de son derece etkilidir.

Doğada iltihap kurutucu özellikleri ile bilinen çok fazla bitki bulunmaktadır. işte o bitkiler:

Adaçayı: Gaz gidermede, bulantı önlemede, sindirim sisteminin düzenli çalışmasında, Boğazda oluşan iltihabın giderilmesinde son derece etkilidir. Ayrıca Astım hastalığına iyi gelir ve İdrar söktürücü özelliği vardır.

Dut: Beyaz ve kara meyvesi, şurubu ve yaprakları kullanılır. Karadut şurubu pamukçuk dışında ağız ve bademcikte oluşan iltihapları kurutur. Beyaz dut yaprakları idrar söktürür, aç karnına yendiği zaman bağırsaktaki solucanları düşürür, mide ve bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur.

Böğürtlen: Vitamin deposu bir meyvedir. Ağız ve boğaz bölgelerinde oluşan iltihaplanmalarda kullanılır. Kaynatılan kökü içildiğinde kan şekerini düşürmeye yardım eder. Aylardaki şişme şikâyetlerine iyi gelir.

Gül hatmi: Hatmi çiçeği de denen bir süs bitkisidir. Boğaz bademcik ve diş eti iltihaplarını bağırsak iltihaplarını giderici özelliği vardır.. Bağlam söktürücü özelliği bulunmaktadır. Vücudu rahatlatır. Nezle ve öksürük şikayetlerinde de son derce etkilidir..

Isırgan Yaprağı: C vitamini, potasyum, demir ve kalsiyum açısından oldukça zengindir. Böbrekleri çalıştırır. Ayrıca metabolizmayı dengeleyici etkileri de bulunur. Çok kuvvetli bir antioksidandır.

Uygun dozlarda alındığında yan etkisi yoktur. 1 tatlı kaşığı kuru yaprağı 1 su bardağı kaynar su içinde 3-5 dakika demlendirerek günde 2 kez içebilirsiniz. Taze ısırgan yapraklarını yıkayıp ayıkladıktan sonra üzerini limon suyu, elma sirkesi ve nar ekşisi ile salata olarak da tüketilir.

Mısır Püskülü: Gölgede kurutulan püsküller idrar söktürücü olarak kullanılır. Zayıflatma amaçlı da kullanılmaktadır.

Bir tatlı kaşığı ince kıyılmış mısır püskülünü bir su bardağı kaynar su ile 5 dakika demleyin, günde 3 kere yemeklerden 1 saat önce için.

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