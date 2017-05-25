Bu yaşlarda MS hastalığına dikkat

Son yılların en sık duyulan hastalıklarından biri olan MS hakkında bilgi veren Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu, merkezi sinir sistemi hastalığı olan MS’in beyin ve omuriliğin birçok alanını etkileyen, görme bulanıklığı, çift görme, görüntünün kayması gibi görme bozuklukları, kollarda veya bacaklarda güçsüzlük, hissizlik, baş dönmesi, vertigo, yürümede dengesizlik, bir veya iki elde titreme, ağrı, idrar kaçırma ya da yapamama gibi belirtilerle kendini gösterdiğini söyledi. Dr. Erdemoğlu, Multipl Skleroz’un gençlerde özürlülüğe de yol açabildiğini kaydetti. Özellikle 20-40 yaş arasında kadınlarda daha fazla görüldüğünün altını çizen Prof. Dr. Ali Erdemoğlu, “Beyin ve omurilikten oluşan merkezi sinir sistemine ait bir hastalık olan MS, özellikle 20-40 yaş arasındaki kadınlarda daha fazla görülür. Kadınlarda daha sık görülen MS bulaşıcı değildir ve anneden çocuğa geçmemektedir. Dünyada 3 milyon, ülkemizde ise 35-40 bin MS hastası olduğu tahmin edilmektedir” dedi.

Hastalığın nedeninin tam olarak bilinmediğini, ancak çalışmalarda bağışıklık sistemini etkileyerek hastalık belirtilerinin ortaya çıktığını söyleyen Prof. Dr. Ali Erdemoğlu, “Vücudun kendi bağışıklık sistemi, beyin, omurilik ve göz sinirlerinin sinir liflerini çevreleyen dokulara saldırır; beyin ve omurilikte sinir liflerini çevreleyen miyelin kılıfını etkiler. MS’de miyelin hasarı vücudun bağışıklık sisteminin anormal çalışmasından kaynaklanır. MS bulaşıcı, ölümcül ve genetik bir hastalık değildir” diye konuştu.

Hastalığın belirtileri nelerdir?

Hastalığın belirtilerini hisseden kişilerin hemen bir nöroloji kliniğine başvurması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu, hastalık belirtilerini şöyle sıraladı:

“MS hastalığının belirtileri; kol ve bacaklarda güçsüzlük, çift görme ve/veya görme bulanıklığı, uyuşma, karıncalanma, hissizlik gibi duysal belirtiler, baş dönmesi ve denge bozukluğu, sık ve az idrar yapma, idrara çıkarken zorluk gibi mesane problemleri, yorgunluk, halsizlik, konuşma bozukluğu, bellek, konsantrasyon, dikkat bozuklukları gibi bilişsel belirtiler, nadiren epileptik nöbet, baş ağrısı, ileri düzeyde kognitif yıkım gibi belirtiler ortaya çıkabilir.”

Atağa göre tedavi içerikleri değişiyor

Tedavide MS ataklarının görülme sıklığını ve şiddetini azaltan, sinir sisteminde yeni hasarlı bölümler oluşmasını engelleyen ilaçlar kullanıldığını anlatan Erdemoğlu, “MS’nin yol açtığı sorunları gidermeye çalışan terapiler de bulunmaktadır. MS klinik tipine göre, hekim tarafınca belirlenen sıklıkta yakın takibi önerilir. Tedavideki yöntemleri atak, koruyucu, semptomatik tedavi ve rehabilitasyondan oluşur. Atak tedavisi ile atak sırasında ortaya çıkan nörolojik bulguların düzeltilmesi, atakların önlenmesi, oluşan özürlülüklerin giderilmesi, rehabilitasyon ve destekleyici tedaviler şeklinde tedaviler yapılmaktadır. Atağın sıklığı ve şiddetine göre tedavi içerikleri değişir. Sadece belirtiler ortaya çıktığında kas gevşeticiler, nöropatik ağrı tedavisi, mesane problemleri için tedavi, antidepresanlar kullanılır” dedi.

Kaslarda aşırı kasılma ve bazı mesane problemleri gibi MS belirtilerinin tedavisinde botox kullanılabildiğini ifade eden Prof. Dr. Erdemoğlu, ilaç tedavisinin yanı sıra gerekli durumlarda fizyoterapi yapılmasının çok faydalı olduğunu dile getirdi. Hastaya özgü egzersizlerin düzenli ve programlı uygulanması gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu, “Egzersiz programları ve kasların çalıştırılması hastaların akut atak döneminin izlerini silmesine ve kas spazmlarının giderilmesine yardımcı olmakla beraber bu çalışmalar birçok hastanın kendine güvenini artırır” dedi. İHA