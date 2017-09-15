Büyüme ağrıları hastalık habercisi olabilir

Küçük, çocukluk çağında birçok hastalığa veya büyümeye bağlı kemiklerde ve bacaklarda ağrı olabildiğini belirtti.

Kas hastalıkları, çocukluk çağı kan hastalıkları, romatizmal hastalıklar, kemik tümörleri ve enfeksiyöz hastalıkların çocuklarda kas ve kemik ağrısına yol açabildiğini dile getiren Küçük, şunları kaydetti:

"Çocukluk çağında 3-12 yaş aralığında büyüme çağı olarak ifade edilen bu dönemde boy uzaması, vücuttaki değişiklikler kramp şeklinde derin, rahatsız edici bir takım şikayetlere neden olabilmektedir.

Bu tür fizyolojik kemik, ligament ve kas dokudaki değişimlere bağlı oluşan ağrı şikayeti hastalık olarak yorumlanmamalıdır. Ancak çocuğun hayat kalitesini kısmen bozan ağrı ve huzursuzluk gibi uyku kalitesini bozabilen şikayetlerin anne babalarca ve çocuk hekimlerince önemsenmesi ve hızla değerlendirilmesi gerekir."

Ağrının altında yatan sebep araştırılmalı

Küçük, büyüme ağrısı kararı vermeden önce ciddi hastalıkların olmadığının ve kemik ağrısının başka hastalıklar sonucu oluşmadığının ortaya konulmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Büyüme ağrısı demek ciddi hastalıkların tanısını geciktirecek ve tedavi şansını azaltabilecektir" uyarısında bulunan Küçük, şu bilgileri paylaştı:

"Çocuğun bacak ağrısının altında yatan nedenin bulunup ailenin 'semptomatik' yani rahatlatıcı uygun tedavilere yönlendirilmesi gerekir. Büyüme ağrısı, kol ve bacaklarda hissedilen, yorgunlukla artan, gece geç saatlerde uykudan uyandırabilen, masaj ve dinlenmekle, ağrı kesicilerle rahatlayan, sabah hiçbir şikayetin kalmadığı ağrılardır. Tanıyı netleştirdikten sonra çocuklarımızı rahatlatmak gerektiğinde ilaçlara başvurmak yeterli olacaktır.” AA