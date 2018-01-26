Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
120702
ALTIN
163.227
DOLAR
3.7493
STERLİN
5.3258
EURO
4.6608

C vitamini deposu kuşburnu

Kuşburnunun; C vitamini, organik asitler, flavanoitler, pektin, şekerler, tanenler ve karetonoitler içerdiğini belirten Uzman Biyolog Arzu Kabakçı, kuşburnu meyvesinin C vitamini bakımından en zengin bitkisel kaynaklardan biri olduğunu söyledi

26 Ocak 2018 Cuma 17:48
12 Okunma
C vitamini deposu kuşburnu

Uzman Biyolog Arzu Kabakçı, Türkiye'de özellikle kış aylarında çayı yapılan kuşburnu bitkisi ile ilgili bilinmeyen faydalarını açıkladı.

Bitkinin Rosa canina, Gülgiller(Rosaceae), Gülelması, Gülburnu, İtgülü, İtburnu olarak da bilindiğini söyleyen Kabakçı, "Kuşburnu dünyanın çoğu ılıman bölgesinde kendi başına yetişen bir yabani gül çeşidinin meyvesidir.

Boyu 1-3 metreyi bulan bu bitki ilkbahar ve yaz arasındaki dönemde dikenli dallarında parlak pembe ya da beyazımsı güzel çiçekler açar" dedi.

Kuşburnunun; vitamin C, organik asitler, flavanoitler, pektin, şekerler, tanenler, karetonoitleri içerdiğini bildiren Kabakçı; kuşburnu meyvesinin C vitamini bakımından en zengin bitkisel kaynaklardan biri olduğunun altını çizerek, "Bilhassa C vitamin içeriği nedeniyle soğuk algınlığından koruyucu ve tedavisine yardımcı olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Diüretik ve laksatif etkileri bulunmaktadır. Titreme, grip, C vitamini eksikliği, genel yorgunluk ve ishal için kullanılır" şeklinde konuştu.

Ayrıca, ileri yaşlarda yaygın görülen eklem kireçlenmesi (osteoartrit) ve romatizma ağrılarının giderilmesindeki yararları klinik araştırmalar ile ortaya konulduğunu kaydeden, "Bir Japon araştırmacı grubunun yürüttükleri bir araştırmada kuşburnu tohumlarından hazırlanan özütün, vücuttaki yağ oranını belirgin şekilde azalttığı ve etkili bileşenin trans-tilirozit olduğu tespit edilmiştir. Gebelik ve emzirme döneminde kullanılmamalıdır" ifadelerini kullandı.
İHA

Anahtar Kelimeler:
KuşburnuAsitlerPektinşekerlerTanenlerKaretonoitlerVitamin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Perkloretilen kansere neden oluyor’
‘Perkloretilen kansere neden oluyor’
Ucuz ama çok zararlı
Ucuz ama çok zararlı
Arı ürünleriyle sağlıklı hayat
Arı ürünleriyle sağlıklı hayat
Şeker hastalarına cerrahi müdahale mümkün 
Şeker hastalarına cerrahi müdahale mümkün 
Uyku bozukluğu hayati risk taşıyor
Uyku bozukluğu hayati risk taşıyor
Kansere böyle savaş açabilirsiniz
Kansere böyle savaş açabilirsiniz
7 hocayla aşı savunması
7 hocayla aşı savunması
Arı ekmeği vitamin kaynağı
Arı ekmeği vitamin kaynağı
Çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin
Çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim