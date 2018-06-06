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Cerrahlık ilgi görmüyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2017-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonbahar dönemini ele alan değerlendirme raporu yayımlandı.

06 Haziran 2018 Çarşamba 12:06
Cerrahlık ilgi görmüyor

2017 TUS ilkbahar sınavı sabah oturumunda 12 bin 528 adayın, öğleden sonraki oturumda ise 12 bin 566 adayın sınavı geçerli sayıldı. Sınava en fazla katlım bin 204 aday ile İstanbul Üniversitesi oldu.

Hacettepe Üniversitesinden 506, Gazi Üniversitesinden 495, Ege Üniversitesinden 489,  Ankara Üniversitesinden 445 aday sınava girdi.

2017 TUS İlkbahar sınav sonucuna göre en yüksek puanla adayların yerleştirildiği uzmanlık alanlarının sırasıyla deri ve zührevi hastalıklar, radyoloji, göz hastalıkları, radyasyon onkolojisi ve çocuk psikiyatrisi olduğu görüldü.

Kalp ve damar cerrahisi, kadın hastalıkları ve doğum, genel cerrahi, beyin ve sinir cerrahisi, çocuk cerrahisi ve göğüs cerrahisi gibi cerrahi alanlara ise görece adaylar daha düşük puanlarla yerleştirildi.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
DoktorHastaneCerrah
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