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Ceviz sindirim sistemine de faydalı

Cevizin sindirim sistemi üzerindeki etkileri konulu bir araştırma sonuçlarına göre, ceviz tüketiminin bağırsaktaki iyi probiyotik bakterileri artırarak sindirim sistemi sağlığı için faydalı olabileceği tespit edildi

10 Eylül 2017 Pazar 19:34
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Ceviz sindirim sistemine de faydalı

Louisiana Eyalet Üniversitesi, cevizin sindirim sistemi üzerindeki etkileri konulu bir araştırma yaptı. Araştırmacıların hayvan çalışmalarında fareler, 10 hafta boyunca, insanlar için günde yaklaşık 2 ons (1/2 fincan) cevize eşdeğer öğütülmüş ceviz içeren diyet grubuna veya ceviz içermeyen diyet grubuna rastgele ayrıldığı belirtildi. Kalori ve besin alımı iki diyet grubunda da aynı olduğu, ceviz tüketmeyen farelere kıyasla, ceviz içeriği zengin diyet grubundaki farelerde Lactobacillus, Roseburia ve Ruminococcaceae dahil olmak üzere faydalı bakterilerin sayısında bir artış olduğu ifade edildi.


Araştırma sonucuna göre cevizin, sindirim sistemini sağlıklı tutan bakterileri beslemeye ve büyütmeye yardım eden prebiyotik gibi hareket ederek aynı etkiyi oluşturduğu bilgisi verildi. Araştırmacılar, ceviz içeren bir diyetin bağırsaktaki bakteri çeşitliliğini genel olarak anlamlı ölçüde artırdığını tespit ettiklerini belirtti.


Louisiana Eyalet Üniversitesi Fizyoloji Anabilim Dalından baş araştırmacı Doç. Dr. Lauri Byerley, “Bağırsak sağlığı, gelişmekte olan bir araştırma alanı, ancak daha fazla bakteri çeşitliliğinin daha iyi sağlık çıktıları ile ilişkili olabileceğini görüyoruz, diğer yandan ise çeşitliliğin az olması obezite ve enflamatuvar bağırsak hastalığı gibi durumlarla ilişkilendirildi” dedi.


Ceviz, bağırsağı değiştirebiliyor

Bağırsak sağlığının vücudumuzun geri kalan kısmının genel sağlığıyla bağlantılı olduğunu ifade eden Byerley, “Çalışmamız cevizin bağırsağı değiştirdiğini gösteriyor, bu da ceviz yemenin kalp ve beyin sağlığı gibi diğer olumlu sağlık faydalarını nasıl sağladığını açıklıyor. Cevizde bulunan biyoaktif maddeler, sağlık üzerindeki faydalarına katkı sağlayan faktörler olabilir.

Ceviz, önemli miktarda bitki bazlı omega-3 yağ asidi olan alfa-linolenik asit (ALA) içeren tek kabuklu kuruyemiş (bir ons cevizde 2.5 gram ALA var), ayrıca protein (bir onsta 4 gram) ve lif (bir onsta 2 gram) de içeriyor. Hayvan araştırmaları baz alınarak insanlar üzerindeki etkilerin anlaşılması için gelecekteki çalışmalarda kullanılmak üzere bu bilgilere başvuruluyor. Bu çalışmanın sonuçları, cevizin sağlık açısından faydalı olabileceğine dair yeni bir ışık tutuyor, ancak bu çıktıların insanlarda nasıl olacağını anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var” şeklinde konuştu. AA
 

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