Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
103370
ALTIN
184.392
DOLAR
4.3417
STERLİN
5.9194
EURO
5.1985
banner138

'Çocuğunuz televizyonu yakından izliyorsa dikkat'

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ömer Aşkıner, çocuk televizyonu yakından izler, yüksek sesli izler ve annesi hafifçe seslendiği zaman bazen duymaz ise mutlaka bir KBB uzmanı tarafından muayene gerektiğini söyledi

14 Mayıs 2018 Pazartesi 16:36
'Çocuğunuz televizyonu yakından izliyorsa dikkat'

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ömer Aşkıner, çocuklarda görülen kulak hastalıkları hakkında bilgiler verdi. Çocuklarda orta kulak basıncını ayarlayan östaki tüpü denilen kanal kısa ve yatay yerleşimli olduğunu belirten Dr. Aşkıner, "Biberonla beslenmek, kreş ve okul gibi kalabalık ortamlar sık kulak enfeksiyonuna zemin hazırlamaktadır.

Alerjik bünyeye sahip olunması çocuklarda kulaklarda görülen enfeksiyon riskini artırmaktadır. Bademcik ve geniz eti sorunları da çocuklarda kulak enfeksiyonlarını artırmaktadır. Çocuklarda orta kulakta yaşanan problemler iki başlıkta incelenmektedir. Akut otit (orta kulak iltihabı) ve seröz otit (orta kulakta sıvı birikimi)."

'Aileler tetikte olmalı'

Orta kulak boşluğunda enfeksiyon olmadan mayi toplanmasına (seröz otit) sıvı birikmesi dendiğini bildiren Dr. Aşkıner, "Orta kulakta biriken sıvı ses dalgalarının iletimini engellediği için duymada azalmaya neden olur. Bu durumda ailenin dikkatli olması gerekmektedir.

Çünkü çocuk duyamadığını kendisi ifade edemeyebilir. Çocuk televizyonu yakından izler, yüksek sesli izler. Annesi hafifçe seslendiği zaman bazen duymaz. Duyma problemi aile tarafından uzun süre fark edilmez ise çocuğun konuşmasını ve zeka gelişimini etkiler.

Bazı çocuklar kulağından ses geldiğini, basınç hissettiğini ifade edebilir. Bu belirtiler varsa mutlaka bir KBB uzmanı tarafından muayene gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Öncelik ilaç tedavisinde

Kulakta sıvı birikmesinin tedavisi öncelikle ilaçlarla yapılması gerektiğini açıklayan Yrd. Doç. Dr. Ömer Aşkıner, "1-2 hafta süreyle tedavi verilir. Bazen tedaviyle sıvı düzelmeyebilir. Bu durumda 2-3 ay kadar izlemek ve kontrol altında tutmak gerekir. Şayet düzelme yoksa cerrahi müdahale ile sıvıyı boşaltmak gerekir.

Sıvı tekrarını önlemek için de kulak zarına kulak tüpü denilen minik bir cihaz konulur. Bu tüpü kulak birkaç ay içinde kendisi atar. Aileler kulağa müdahale edilmesi gerekir dediğimizde problem olur diye çok korkuyorlar. Ancak bu korkulacak bir işlem değil. Asıl sıvı boşaltılmadığı zaman kalıcı hasarlara, zar çökmesine, duyma kaybına neden olabiliyor" dedi.

İHA

Anahtar Kelimeler:
çocukIlaçTedavi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ramazan’da susuzluğa demirhindi şerbeti
Ramazan’da susuzluğa demirhindi şerbeti
Kronik ağrılarla nasıl baş edilir?
Kronik ağrılarla nasıl baş edilir?
'İnmede ilk 4,5 saat çok önemli'
'İnmede ilk 4,5 saat çok önemli'
‘Solgun yüzü dikkate alın’
‘Solgun yüzü dikkate alın’
Alerji tedavisi kişiden kişiye değişir
Alerji tedavisi kişiden kişiye değişir
Bu ağrılar sinüzit belirtisi olabilir
Bu ağrılar sinüzit belirtisi olabilir
Göz iltihaplanmaları bulaşıcı olabilir
Göz iltihaplanmaları bulaşıcı olabilir
En kolay enfeksiyon kontrol önlemi
En kolay enfeksiyon kontrol önlemi
'Topraklarımızda mineral kalmadı'
'Topraklarımızda mineral kalmadı'

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim