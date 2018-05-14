'Çocuğunuz televizyonu yakından izliyorsa dikkat'

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ömer Aşkıner, çocuklarda görülen kulak hastalıkları hakkında bilgiler verdi. Çocuklarda orta kulak basıncını ayarlayan östaki tüpü denilen kanal kısa ve yatay yerleşimli olduğunu belirten Dr. Aşkıner, "Biberonla beslenmek, kreş ve okul gibi kalabalık ortamlar sık kulak enfeksiyonuna zemin hazırlamaktadır.

Alerjik bünyeye sahip olunması çocuklarda kulaklarda görülen enfeksiyon riskini artırmaktadır. Bademcik ve geniz eti sorunları da çocuklarda kulak enfeksiyonlarını artırmaktadır. Çocuklarda orta kulakta yaşanan problemler iki başlıkta incelenmektedir. Akut otit (orta kulak iltihabı) ve seröz otit (orta kulakta sıvı birikimi)."

'Aileler tetikte olmalı'

Orta kulak boşluğunda enfeksiyon olmadan mayi toplanmasına (seröz otit) sıvı birikmesi dendiğini bildiren Dr. Aşkıner, "Orta kulakta biriken sıvı ses dalgalarının iletimini engellediği için duymada azalmaya neden olur. Bu durumda ailenin dikkatli olması gerekmektedir.

Çünkü çocuk duyamadığını kendisi ifade edemeyebilir. Çocuk televizyonu yakından izler, yüksek sesli izler. Annesi hafifçe seslendiği zaman bazen duymaz. Duyma problemi aile tarafından uzun süre fark edilmez ise çocuğun konuşmasını ve zeka gelişimini etkiler.

Bazı çocuklar kulağından ses geldiğini, basınç hissettiğini ifade edebilir. Bu belirtiler varsa mutlaka bir KBB uzmanı tarafından muayene gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Öncelik ilaç tedavisinde

Kulakta sıvı birikmesinin tedavisi öncelikle ilaçlarla yapılması gerektiğini açıklayan Yrd. Doç. Dr. Ömer Aşkıner, "1-2 hafta süreyle tedavi verilir. Bazen tedaviyle sıvı düzelmeyebilir. Bu durumda 2-3 ay kadar izlemek ve kontrol altında tutmak gerekir. Şayet düzelme yoksa cerrahi müdahale ile sıvıyı boşaltmak gerekir.

Sıvı tekrarını önlemek için de kulak zarına kulak tüpü denilen minik bir cihaz konulur. Bu tüpü kulak birkaç ay içinde kendisi atar. Aileler kulağa müdahale edilmesi gerekir dediğimizde problem olur diye çok korkuyorlar. Ancak bu korkulacak bir işlem değil. Asıl sıvı boşaltılmadığı zaman kalıcı hasarlara, zar çökmesine, duyma kaybına neden olabiliyor" dedi.

İHA