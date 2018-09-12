Çocuğunuzu okula böyle hazırlayın

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Ünal Uluca, okula yeni başlayan çocukların ailelerine uyarılarda bulundu. Çocuk okula başlayacaksa ve yakın dönemde göz muayenesi olmamışsa, göz doktorunun kontrolünden geçmesinin gerekli olduğuna dikkat çeken Uluca, özellikle ailede görme bozukluğu varsa okul öncesinde bu taramanın yaptırılmasının daha önemli hale geldiğini ifade etti.

Çocuklarda görme bozukluklarına yol açan en sık rahatsızlığın görme tembelliği ve şaşılık olduğunu anlatan Uluca, bunun yanında diğer görme kusurları da ortaya çıkabileceğini, hemen her rahatsızlıkta olduğu gibi görme kusurlarının da erken saptanmasının tedavinin olumlu sonuçlanması açısından önemli olduğunu vurguladı.

'Aşılarının tamamlandığını kontrol edin'

Okul döneminde en sık karşılaşılan rahatsızlıkların daha çok virüs kökenli enfeksiyon hastalıkları olduğunu kaydeden Uluca, “Bunlar arasında, suçiçeği, kabakulak, kızamık, kızamıkçık yer alır. Bu hastalıklar düzenli aşılama ile önlenebilir ya da ortaya çıktığında bile çocukta çok hafif seyirli olarak geçirilir.

Diğer viral enfeksiyonlarda ise tedavi sürecinde; çocuğun istirahat etmesine, vitamin ve bol sıvı almasına, bulaşma riskini önlemek açısından çocuğun aktif hastalık döneminde diğer sağlıklı arkadaşlarından uzak kalmasına dikkat etmelidir” dedi.

Çocukların okulda uyku problemi yaşamaması için uyku alışkanlığı kazanmasına yardımcı olunması gerektiğine işaret eden Uluca, şunları kaydetti:

“Mümkünse çocuk ayrı bir odada ve yatağında uyutulmalı, odanın sessiz ve loş olması, çocuğun dikkatini çekebilecek ses ile görüntü olmamasına dikkat edilmeli, uyuma ve uyanma zamanı haftanın yedi günü mümkünse sabit veya bu saatlere yakın olmalıdır.

Çocuğun uyku saatlerinin düzenli olması, uykuya dalmayı da kolaylaştıracaktır. Kahvaltı günün en önemli öğünüdür ve çocuğun sabah okula gitmeden önce mutlaka kahvaltı etmesi sağlanmalıdır.

Vücudun ihtiyaç duyduğu besinler ile kahvaltı sofrası hazırlanmalıdır. Menüde süt, yumurta, peynir ve zeytin gibi besinlerin olmasına dikkat edilmelidir. Yağ içeriği yüksek poğaça, simit, tost gibi besinlerden uzak durulmalıdır. Çocuğun beslenme çantasında ise taze sebze ve meyveler, ceviz, badem gibi kuru yemişler konulabilir.”

“El yıkama alışkanlığı kazandırın”

Çocukların okula başlayacakları zamanlarda en sık rastlanan bir başka hastalık grubunun da üst solunum yolları olarak nitelendirilen kulak burun boğaz hastalıkları olduğunu aktaran Uluca, “Bunlar çoğunlukla enfeksiyon kaynaklıdır.

Okulların açılmasıyla birlikte çocukların kalabalık ve kapalı ortamlarda bir arada bulunması, sınıflarda havalandırmanın yetersiz oluşu ve havaların soğumasının etkisiyle üst solunum yolu enfeksiyonları oluşur. Hastalık, damlacık yolu ile çok kolay bir şekilde diğer çocuklara da bulaşabilir.

Enfeksiyon hastalıklarının yayılımını önlemede el yıkama çok önemli bir yere sahiptir. Düzenli el yıkama alışkanlığının edinilmesi enfeksiyon hastalıklarının önlenmesinde oldukça etkili ve basit bir yöntemdir” diye konuştu.

'Doktor önermedikçe antibiyotik kullanmayın'

Virüslere bağlı enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımının herhangi bir faydasının olmadığını anlatan Uluca, “Ancak bakteriyel etkenlere bağlı daha az sayıdaki üst solunum yolu enfeksiyonlarında bir hekimin uygun göreceği antibiyotiği kullanmak yararlı olabilir. Dolayısıyla anne ve babalar, doktor önerisi olmadan çocuklarına antibiyotik vermemelidir” ifadelerini kullandı.

İHA