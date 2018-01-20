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Çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin

Göz Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Kaan Okan Erdem; göz sağlığı için gözlerin periyodik olarak kontrollerinin yapılması gerektiğini, özellikle bebeklerde ve çocuklarda göz muayenesinin çok önemli olduğunu belirtti

20 Ocak 2018 Cumartesi 16:16
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Çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin

Çocuklarda göz sağlığının önemine dikkat çeken Göz Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Kaan Okan Erdem, yeni doğan bir bebeğe ilk yapılacak muayenelerden birisinin göz muayenesi olduğunu belirterek şunları söyledi: “İlk 6 aylık dönemde göz ve ona bağlı sinir yollarının gelişmesi çok hızlı bir şekilde ilerleyerek bebeğe görme imkanı sağlar. Yenidoğan döneminden itibaren her 6 ayda bir bütün çocuklara göz muayenesi ve görme alanı muayenesi yapılmak zorundadır.

Böylece ortaya çıkacak şaşılıktan göz kapağı düşüklüğüne kadar erken teşhis şansımız artmaktadır. Çocuklarda ise okula başlamadan önce ve okul süresince periyodik olarak göz muayeneleri yapılmalıdır.

En sık rastlanan göz rahatsızlığı olan alerjik konjonktivit, genellikle, çocukluk döneminde başlar. Gözlerinizde kaşınma, yanma, batma, çapaklaşma, kızarıklık, sulanma, göz kapaklarında şişme, görme bozukluğu, ışığa karşı hassasiyet var ise, doktora görünmenizde fayda var.

Alerjik göz hastalıklarının tanısı hastadan alınacak bilgiler üzerine yapılacak muayene ve laboratuvar incelemeleri sonucu ortaya çıkar. Doğru tanı için iyi bir göz muayenesi gerekir.

Muayenede göz kapaklarının, göz yüzeyini örten konjunktiva, bezlerin açıldığı bölümler, kirpikler ve kornea dikkatle incelenir.”

Göz tembelliği tedavi edilebilir

Göz tembelliği konusunda bilgi veren Uzm. Dr. Kaan Okan Erdem, bunun çocuklar için önemli bir rahatsızlık olduğunu söyledi. Erdem; "Göz tembelliği 9 yaşına kadar olan çocuklarda gelişir ve çocukluk çağında en sık görülen görme bozukluğudur. Eğer çocukluk çağında uygun şekilde tedavi edilmezse, genellikle karşımıza genç erişkinlerde en sık görülen görme sorunu olarak karşımıza çıkar.

Göz tembelliğini anlayabilmek için iyi gözü kapatarak diğer gözü görmeye zorlamamız gerekir. Göz tembelliği tedavisi çocuk, aile ve hekim ortak çalışmasını gerektiren bir tedavidir." diye konuştu.

Göz sağlığı için beslenme önemli

Göz sağlığı için beslenin ödemine işaret eden Erdem, "Vitamin almamız önemli. Düzenli ve vitamin yönünden zengin gıdalar ile beslenmeliyiz. A-C ve E vitamini göz sağlığı için önemlidir. A vitamini; retinanın fonksiyonlarının düzenlenmesinde önemlidir.Yumurta süt gibi hayvansal gıdalarda ve portakal, havuç, patates, ıspanak gibi sarı ve yeşil renkli sebze ve meyvelerde bulunur.

Gözün merceğinde C vitamini bulunur. C vitaminini ağırlıklı olarak turunçgillerden alabiliriz. En iyi E vitamini kaynakları badem, fındık, yeşil yapraklı sebzeler ve tahıllardır" dedi.
İHA

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