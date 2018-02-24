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Çocuklarda diş çürüğü oluşumunu engellemenin yolları

Çocuklarda diş sağlığının önemine vurgu yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şule Turan Akyol, “Meyve suyu, şeker, kek ve çikolata gibi gıdaların tüketimi azaltılmalı” diye konuştu

24 Şubat 2018 Cumartesi 17:32
Çocuklarda diş çürüğü oluşumunu engellemenin yolları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şule Turan Akyol, çocuklarda diş sağlığı için meyve suyu, şeker, kek ve çikolata gibi gıdaların tüketiminin azaltılması, asitli gıdalardan da uzak tutulması gerektiğini söyledi. Çocuklarda diş çürüğü oluşumunu engellemenin yolları hakkında açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Şule Turan Akyol, “Henüz diş çıkarmamış çocuklarda anneler bebeklerin diş etlerini temiz, ıslak bir bezle her beslenme sonrası temizlemelidir.

Süt çocuğu ve okul öncesi dönemde çocukların dişleri bir erişkin tarafından fırçalanmalıdır. Pratik olarak bir çocuk eğer kendi ayakkabılarını bağlayabilecek el becerisine sahipse dişlerini de etkin olarak fırçalayabilir. Pasif sigara dumanı teması olan süt çocukları ve daha büyük çocuklar süt dişlenmesi sırasında daha yüksek çürüme oranlarına sahiptir. Bu nedenle çocuklarımızı pasif içicilikten korumalıyız” dedi.

‘Asitli gıda tüketmesini engelleyin’

Süt çocukluğu döneminde kazanılan iyi beslenme alışkanlıklarının da diş çürüklerinden korunmak için önemli olduğunu vurgulayan Dr. Akyol, “Meyve suyu, şeker, kek, çikolata gibi gıdaların tüketimi azaltılmalıdır. Şeker içerikli besinlerin sadece öğün saatlerinde yedirilmesi diş çürüklerini azaltacaktır. Kuru meyvelerin dişe yapışıp diş çürüklerine sebep olacağı unutulmamalı, sonrasında diş temizliği mutlaka yapılmalıdır.

Ek gıdalara geçişte biberon kullanımından kaçınılmalı ve ilk kesilen öğün gece öğünü olmalıdır. Çocuğun asitli gıdaları tüketmesi engellenmelidir. S. mutans PH 5,5 değerinin altında yani asitik ortamda yaşar, ortamın asitleşmesi çoğalmasını kolaylaştırır.

Ayrıca asitli içecekler mine tabakasının yumuşamasına ve kaybına yol açar. Erken çocukluk döneminde görülen çürük gelecekte kalıcı dişlerde de oluşacak diş çürüğünün göstergesidir. Alacağımız erken önlemler ileri yaş dönemi ağız sağlığı için büyük önem taşır” diye konuştu.
İHA

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