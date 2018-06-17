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Çocuklarda siroz tehlikesi: NASH

NASH hastalığının çocuk yaş grubunda oldukça sık görüldüğünü vurgulayan Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, "Yapılan araştırmaya göre, fazla kilolu, obez, yağlı karaciğeri olan ve karaciğer kan testlerinde yükseklik saptanan 8-18 yaş grubundaki hastaların yüzde 90'nına NASH tanısı konuldu" dedi

17 Haziran 2018 Pazar 18:04
Çocuklarda siroz tehlikesi: NASH

Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, çocuklarda siroz tehlikesi için NASH (non alcoholic steatohepatitis) yani alkole bağlı olmayan iltihaplı karaciğer yağlanması hastalığına dikkat çekti. Prof. Dr. Yılmaz, NASH hastalığı hakkında bilgiler verdi.

NASH hastalığının çocuk yaş grubunda oldukça sık görüldüğünü vurgulayan Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, "Benim de dahil olduğum, Marmara Üniversitesi Çocuk Ana Bilim Dalı'nda yapılan araştırmaya göre, fazla kilolu, obez, yağlı karaciğeri olan ve karaciğer kan testlerinde yükseklik saptanan 8-18 yaş grubundaki hastaların yüzde 90'nına NASH tanısı konuldu. 8-18 yaş grubu demek; okul çağındaki çocuklarda dahi siroz alarmı çalıyor demek. Buna karşı bir şekilde önlem almayız" dedi.

Prof. Dr. Yılmaz, "Ülkemizde ne yazık ki 19 milyon yağlı karaciğer hastası var. Bunun 4 milyonunun NASH olduğunu düşünüyoruz. Normalde hiçbir belirti vermeden siroza ilerleyebilen bir hastalıktır. Temel sebebi bilinmiyor ama muhtemelen sağlıksız beslenme ve hareketsizlik. Kişi, hiç belirti vermediği için siroz oluşana kadar hiçbir şikayette bulunmayabiliyor" şeklinde konuştu.

'Gelecekte çok büyük problem oluşturacak'

NASH hastalığının yakın gelecekte ülkemiz ve dünyada çok büyük problem oluşturacağını ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, "Çünkü sıklığı giderek artıyor. Örneğin; ABD'de günümüzde karaciğer nakillerinin en sık ikinci nedeni. Giderek sıklığı artıyor. Gelecek 10 yılda en sık karaciğer nakline ihtiyaç duyacak hastalık olacak gibi duruyor. Ne yazık ki bu hastalığın kanıtlanmış bir ilaç tedavisi yok. Sağlıklı beslenmeyi mutlaka yaşam tarzı olarak benimsemeliyiz. Haftanın 3-5 günü en az 30 dakika en azından tempolu yürüyüş yapmalıyız. Hem diyet hem egzersiz etkisi kanıtlanmış en iyi tedavi yöntemi" şeklinde konuştu.

İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da şöyle konuştu: "Hastalanmadan sağlımızı korumak önemli. Toplumlarda yaklaşık 3 kişiden 1'inde yağlı karaciğer olabiliyor. Bunun en büyük nedenlerinden birisi beslenme alışkanlığının kötülüğü ve egzersizlerin iyi yapılamaması. Toplumuzda morbid (aşırı kilolu) dediğimiz hastalık riski büyük. Bu nedenle özellikle karaciğerde yağlanmayı önleyici faaliyetlere destek veriyoruz."
İHA

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