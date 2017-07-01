Çocuklarda yaz hastalıklarına dikkat!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Naim Ay, çocuklarda bahar ve yaz mevsiminde görülen hastalıklar hakkında konuştu.

Ay, çocuklarda kışın daha çok viral hastalıklar yaşandığını belirterek bahar ve yaz aylarında ise alerjik ve ishal vakalarının görüldüğünü söyledi. Yazın yaşanan başlıca çocuk hastalıklarından söz eden Ay, “Yaz aylarında çocuklarda güneş yanığı, isilik, böcek sokması, havuz ve denizle ilgili enfeksiyon hastalıkları ile ishal hastalıklarını daha sık görüyoruz. Bahar mevsiminden yaza geçerken ise alerjik hastalıkları daha çok görüyoruz” dedi.

Alerjik hastalıkların da yaz ve kış mevsimlerinde farklılık gösterdiğine değinen Ay, “Kışın viral hastalıklara bağlı olarak astım alerjiyi çok görüyoruz. Bahar ve yaz döneminde ise havanın değişmesiyle birlikte çiçek tozlarının etrafa yayılması, sıcak ve nemli ortamdan dolayı da küf mantarların çoğalması, çocukların yaz gribi ve alerji yaşamasına neden oluyor” ifadelerini kullandı.

Alerjinin sebebi genetik olabilir

Polenlerin rüzgarla birlikte 100 kilometreye kadar yayılabildiğini söyleyen Ay, alerjik hastalıkların polen dışında virüs, ev tozu, hayvan tüyü gibi maddelerin vücuda girmesiyle de olacağını belirtti. Alerjik hastalıkların iki sebebinin olduğunu söyleyen Ay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Alerjik hastalıklar genetik bir yatkınlıkla ilgilidir. Eğer ailesinde astım alerjik varsa o çocuk yüzde 30 bu hastalıktan olur. Eğer anne babada varsa bu oran yüzde 60’a çıkıyor. Bir de çevresel faktörler etkili oluyor. Bunlar, sigara dumanı, hava kirliliği, yiyeceklerdeki katkı maddeleri, polenler gibi maddeler. Sezaryen doğumlar alerji ihtimalini arttırıyor. Anne sütünü yeterli alamama alerjik hastalıkları arttırıyor. Evde beslenen kedi ve köpekler alerjiyi etkileyebiliyor.”

İshalden korunmak için hijyen şart

Enfeksiyon ve ishal hastalıklarının sebeplerine de değinen Ay, “Yazın havanın ısınmasıyla birlikte daha çok yiyecekler ve su ile bulaşan enfeksiyon hastalıkları ve ishali daha sık görüyoruz” dedi.

Yaz aylarında yaşanan ishal hastalıklarının sebeplerinden söz eden Ay, “Açıkta satılan gıdalar ve içme suyunun hijyeni ishalde çok etkili. Yazın sinekler artıyor, gıdalara mikrop taşıyor. Temizliğe dikkat etmek gerekiyor. Sebze ve meyvelerin çok çok iyi yıkanması gerekiyor. Elleri sık sık yıkamak bu anlamda çok önemli. Açıkta satılan yiyeceklerin yenmemesi gerekiyor.

İshal hastalıklarında hangi durumdan itibaren durumun ciddileştiği hakkında konuşan Ay, şunları söyledi: “Günde bir kere ishal olmasını önemsememek gerekiyor. Bu o gün yediği bir şeyle ilgili basit bir durum olabilir. 4-5 kez sulu ve sümüklü, pis kokulu kaka yapıyorsa bunu ciddiye almak gerekiyor. Eğer 10 defaya yaklaşırsa daha çok ciddiye almak gerekiyor. Çünkü ne kadar çok olursa vücutta tuz ve su kaybı oluyor. Çocuğa yemek yemesi için ısrar edilmeyecek, genelde sıvı gıdalar tercih edilecek. Az ve sık beslenecek. Bir çocuksa bol bol emmeye devam edecek. Mama yiyorsa mamaya devam edilecek. Büyük çocuklar için elma, muz püresi, pirinç lapası, yoğurt, kefir yemesini öneriyoruz. 1 litre suya iki yemek kaşığı şeker, bir çay kaşığı soda, bir çay kaşığı tuz koyup bunu bebeklere her kakadan sonra ayrım çay bardağı verilebilir. Ama eğer çocuk hiç yemiyor, baygın düşmüş ishal sayısı artmış ise hastaneye gelmeli ve serum verilmeli.” İHA