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Çocukları bronşiolitten nasıl koruruz?

Çocukluk çağında sık görülen ve akciğerlerin küçük hava yollarında tıkanıklığa neden olan bronşiolitin özellikle kış mevsiminde ortaya çıktığını belirten Uzman Dr. Kaan Kadıoğlu, “Soğuk, nem, ani ısı değişiklikleri ve özellikle kirli hava bronşiolite neden olabiliyor” dedi

15 Ocak 2018 Pazartesi 17:09
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Çocukları bronşiolitten nasıl koruruz?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kaan Kadıoğlu, çocukları bronşiolitten korumanın yolları hakkında bilgi verdi.

Kışın en sık görülen çocuk hastalıklarından biri olan bronşiolite karşı önlem alınması gerektiğini belirten Kadıoğlu, “Akut bronşiolit, özellikle iki yaş altı çocuklarda küçük hava yollarının iltihabi tıkanıklığı sonucu ortaya çıkan ve alt solunum yollarının en sık görülen hastalığıdır. Kış ve erken ilkbaharda mevsimsel salgına yol açar, sıklıkla kasım ve nisan ayları arasında görülür.

Genellikle bir aydan büyük ve iki yaştan küçük çocuklarda, en sık da 6 aylık bebeklerde ortaya çıkar. Hastalık önce üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetleri ile başlar ve 2-3 gün içinde de alt solunum yollarını tutar. Bir hafta içinde zirve yapar, öksürük ve solunum sıkıntısına da yol açar.

Bir haftanın sonunda yavaş yavaş iyileşme başlar. İki yaşın altındaki çocukların bronşiolit ataklarının yüzde 42-62'si viral enfeksiyonlar sonucunda oluşmaktadır” dedi.

‘Gripten kaynaklanır, astım gibi belirti verir’

Bronşiolitin, kaynağını gripten alan bir hastalık olduğunu kaydeden Uz. Dr. Kaan Kadıoğlu, “Hastaların yüzde 90'ının ailesinde gribal bir enfeksiyon hikayesi vardır. Ancak en önemli belirtilerinden biri solunum sıkıntısı olduğundan, anne babalar tarafından öncelikle astımı düşündürür. Hastalığın ilk belirtileri; hapşırma ve burun akıntısı, iştahsızlık ve ateştir.

 Ateş, ilk gün belirgin olarak yükselebilir. Üçüncü günden sonra hastanın solunum sıkıntısı artar, nöbet şeklinde gelen sık öksürük ortaya çıkar. Çocuk nefes alırken akciğerlerinde; zorlanma, hırıltılı ve çıtırtıya benzer solunum sesi duyulabilir. Beraberinde gözlerde çapaklanma veya akıntı, farenjit veya orta kulak enfeksiyonu oluşabilir.”

Temizlik çok önemli

Bronşiyolitten koruyucu öneriler de sunan Uzman Dr. Kadıoğlu, “Grip hastası aile büyüklerinin, bebeklerden ve çocuklardan mümkün olduğunca uzak durması bronşiolite karşı koruyucudur.

Bu gibi durumlarda, hasta kişiler ev içerisinde koruyucu maske kullanmalıdır. Ev ortamının sık sık havalandırılması, çocukların soluduğu havanın temizlenmesi çok önemlidir.

Genel hijyen kurallarına uyulmalı ve ev düzenli olarak temizlenmelidir. Üst solunum yolu enfeksiyonu olan kişilerden uzak durmak için, özellikle çocukların kapalı mekanlarda uzun süre kalması engellenmelidir. Çocuğun sigara dumanına maruziyetine kesinlikle izin verilmemelidir.

 Anne sütü ile beslenme desteklenmelidir. Bebeklerin özellikle ilk 6 ay anne sütü almalarına dikkat edilmelidir. Çocukların bol sıvı alması, günlük taze sebze ve meyve tüketmeleri sağlanmalıdır. Çocukluk çağından itibaren sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmalarına yardım edilmelidir.

Çocukların yanında parfüm ve deodorant gibi kimyasal maddelerin kullanımı minimum düzeye indirilmelidir. Hastalığın salgın yaptığı dönemlerde, çocukları kreş gibi ortamlardan uzak tutmalıdır.

Aile bireylerinin, bronşiolite ve bulaş yollarına karşı bilinçlendirilmesi, gerekli önlemleri almaları sağlanmalıdır.”
İHA

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ÇocuklukAkciğerBronşitMenSoğukışi
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