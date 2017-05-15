Çocukları yaz hastalıklarından koruyun

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Zeynel Abidin Taşbaş, çocuklarda yazın soğuk algınlıklarında, öksürüklerde, nezle ve griplerde azalma olduğunu, bunun yerine daha yeni ve farklı hastalıklar görüldüğünü söyledi.



Kirli su içilmesi, açıkta satılan gıdaların tüketilmesi ve kişisel temizliğe dikkat edilmemesinin hastalıklara davetiye çıkardığını belirten Uzman Doktor Zeynel Abidin Taşbaş, “Çocuklardaki yaz hastalıkları, güneş çarpması, ishal ve kusma ile giden bağırsak enfeksiyonları, hepatit A, havuz enfeksiyonları, dış ve orta kulak enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, deride mantar, böcek sokmaları, alerjik reaksiyonlar ve kırık çıkık gibi travmalardır. Bu mevsimde çocuklarda en sık görülen rahatsızlık yaz ishalleridir. Isı şartları, mikropların üremesini, gıdaların bozulmasını kolaylaştırıyor.



Ülkemizde bu hastalığa yol açan nedenlerin başında enfeksiyonlar gelmektedir. İshalle birlikte kusma, karın ağrısı ve ateş oluşabilir. Yaz ishalleri dışkı, pis su, yıkanmamış yiyecekler ve havuz sularından bulaşır. Hijyen kurallarına dikkat edilmesi, özellikle yiyeceklerin iyice yıkanması ve temiz su içilmesi ile bağırsaklar mikroplardan korunur. İshal ve kusmada en önemli konu çocuğun sıvı ihtiyacının karşılanmasıdır. İshalli çocuğun beslenmesinde, pirinç unu, nişasta, patates gibi kompleks karbonhidrat içeren posalı yumuşak püreler kullanılmalıdır. Yoğurt bağırsak enzimlerine yardımcı olduğu için mutlaka ishal diyetinde yer almalıdır” dedi.



Uzman Doktor Taşbaş, besin zehirlenmelerinin sık rastlanan yaz hastalıklarından olduğunu anlatarak, “Sıcakta yiyecekler çabuk bozulur ve bu nedenle besinlerin pişirilse dahi buzdolabında saklanması gerekmektedir. Süt ve süt ürünlerinin de güvenli merkezlerden son kullanma tarihine bakılarak alınması gerektiğini unutmamak gerekir” diye konuştu.

Havuz yerine denizi tercih edin

Kız çocuklarında sıklıkla görülen idrar yolu enfeksiyonları sık idrara çıkma, karın ağrısı, ateş ve idrarda yanma ile belirti verdiğini kaydeden Uzman Doktor Taşbaş, idrar kültürü yapılarak, uygun antibiyotik ile tedavi uygulanabildiğini, enfeksiyonlardan çocuğu korumak için havuzdan çıkınca hemen duş aldırıp, mayosunu değiştirmek gerektiğini dile getirdi.



Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Zeynel Abidin Taşbaş, kirli su nedeniyle cilt ve kulak enfeksiyonları, Hepatit A, göz hastalıklarının sıkça görüldüğünü, havuz yerine denize girilmesinin tercih edilebileceğini vurguladı. Taşbaş şöyle konuştu:



“Deniz ve havuzdan sonra duş almak önemli. Havuza girmeden önce ayak mantarlarına karşı kullanılan özel bir solüsyon kullanılmalı. Yüzücü kulağı (dış kulak enfeksiyonları) ağrılı ve kaşıntılı kulak problemi olarak ortaya çıkabilen ve havuzdan kaynaklanan bir diğer yaz hastalığıdır. Korunmak için kulak tıpası kullanmak işe yaramaz ise çocuğunuzun kulağını kuru tutmak için havuzdan sonra dış kulak yolunu temizlemek gerekmektedir.” İHA