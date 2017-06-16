Çocuklarında bu belirtiler olanlar dikkat

Çocuk Kardiyoloji Kliniğinden Uzm. Dr. İrfan Oğuz Şahin “çocuklarda kalp hastalıkları” hakkında bilgi verdi. Dr. Şahin, “Kalp hastalıkları doğuştan olan ve sonradan gelişenler olmak üzere iki gruptur. Erişkinlerde sonradan görülen kalp hastalıkları, çocuklarda doğuştan kalp hastalıkları ön plandadır. Doğuştan kalp hastalıkları, hamileliğin erken dönemlerinde kalbin gelişmesindeki bir kusurun sonucudur. Genellikle bu kusurun ne olduğu tam bilinmemekle birlikte genetik hastalıklar, bazı viral enfeksiyonlar, alkol ve kimyasalların etken olabileceği düşünülmektedir” diye konuştu.
Bir çocukta kalp hastalığı şüphesi uyandırması gereken belirtiler hakkında bilgi veren Dr. Şahin “Morarma, sık-zor nefes alma, iyi beslenememe, kilo alamama, aşırı terleme, sık alt solunum yolu enfeksiyonu geçirme, çarpıntı şeklinde sayılabilir. Kalple ilgili şikayeti olmayan çocukların muayeneleri sırasında duyulan üfürümler de hastalık şüphesi ile değerlendirilir. Bunların bir kısmı sağlıklı kalpten gelen masum üfürümler, bir kısmı ise kalp hastalığından kaynaklanan üfürümlerdir” açıklamasında bulundu.