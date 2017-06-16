Çocuklarında bu belirtiler olanlar dikkat

Çocuk Kardiyoloji Kliniğinden Uzm. Dr. İrfan Oğuz Şahin “çocuklarda kalp hastalıkları” hakkında bilgi verdi. Dr. Şahin, “Kalp hastalıkları doğuştan olan ve sonradan gelişenler olmak üzere iki gruptur. Erişkinlerde sonradan görülen kalp hastalıkları, çocuklarda doğuştan kalp hastalıkları ön plandadır. Doğuştan kalp hastalıkları, hamileliğin erken dönemlerinde kalbin gelişmesindeki bir kusurun sonucudur. Genellikle bu kusurun ne olduğu tam bilinmemekle birlikte genetik hastalıklar, bazı viral enfeksiyonlar, alkol ve kimyasalların etken olabileceği düşünülmektedir” diye konuştu.

Bir çocukta kalp hastalığı şüphesi uyandırması gereken belirtiler hakkında bilgi veren Dr. Şahin “Morarma, sık-zor nefes alma, iyi beslenememe, kilo alamama, aşırı terleme, sık alt solunum yolu enfeksiyonu geçirme, çarpıntı şeklinde sayılabilir. Kalple ilgili şikayeti olmayan çocukların muayeneleri sırasında duyulan üfürümler de hastalık şüphesi ile değerlendirilir. Bunların bir kısmı sağlıklı kalpten gelen masum üfürümler, bir kısmı ise kalp hastalığından kaynaklanan üfürümlerdir” açıklamasında bulundu.

Hastalığın ağırlığına göre tedavi

Bir bebek ya da çocuk doğuştan kalp hastalığı tanısı aldıktan sonra hekimi tarafından takip-tedavi sürecinin belirleneceğini söyleyen Dr. Şahin şunları söyledi: “Hastalığın ağırlığına göre sadece takip ya da tedavi planlar. Tedavi bu hastalıklarda sadece anjiyo ya da cerrahi şeklindedir. İlaç tedavisi yoktur. Anjiyo ya da cerrahi gereken hastaların çocuk kardiyolojisi, çocuk kalp cerrahisi, çocuk yoğun bakım ve anestezistten oluşan deneyimli bir ekibe yönlendirilmesi gerekmektedir. Ülkemiz dünyanın sayılı Çocuk Kardiyolojisi ve Çocuk Kalp Damar Cerrahisi hocalarına sahiptir. Günümüzde bir günlük, hatta 1000 gramdan küçük bebeklerde bile kalp ameliyatları başarı ile gerçekleştirilmektedir. Çok nadir olarak bazı kalp hastalıkları ameliyat edilemeyecek kadar ağırdır ve hastalar ne yazık ki kaybedilir. Organ nakli, gen tedavileri umut vericidir ancak henüz istenen düzeye gelememiştir.” İHA