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Çoğu insan saç dökülmesinden muzdarip

Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Kaya, "Bir insanda ortalama 100 bin adet saç folikülü (saçın içinde büyüdüğü yapı) vardır. Bu sayı doğumda sabittir ve daha sonra artırılması mümkün değildir. Her bir saç folikülünden bir saç çıkar ve her saç da ortalama 2-7 yıllık bir ömre sahiptir” dedi. 

16 Ağustos 2018 Perşembe 16:15
Çoğu insan saç dökülmesinden muzdarip

Günde 100 saç teline kadar dökülmenin normal kabul edildiğini söyleyen Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Kaya, "Her saçın ömür süresi kabaca üçe ayrılır. Büyüme evresi en uzun süren evredir, bu evrede saç ortalama ayda 1 cm uzar. Bu evreyi tamamlayan saç daha sonra birkaç hafta süren dinlenme evresine girer. Ortalama 2-3 hafta süren bu evreden sonra da saç dökülme evresine girecektir.

Dökülme evresine giren saç, saç folikülü ile olan bağlantısını kaybeder ve 2-4 ay içinde dökülür. Bu süre, saça yapılan, tarama, fırçalama, yıkama işlemleri ile daha da kısaltılabilir ancak uzatılamaz. Bu sürenin sonunda saça hiçbir şey yapılmasa bile saç kendiliğinden kayıp düşecektir. Dökülen saçın yerine saç folikülünden yeni saç üretilir" diye konuştu. 

Erkeklerin yarısında saç dökülmesi görülüyor

Dr. Fikret Kaya şu bilgileri verdi: “Genetik zeminde androjenlerin etkisiyle ortaya çıkan saç dökülmesine ‘androgenetik saç dökülmesi’ denir. Erkeklerin yaklaşık yarısında, kadınların ise yüzde 20-25’inde görülür. Hastalar zaman zaman saç dökülmesinin şiddetlendiğini söylese de genellikle telojen saç dökülmelerinin tersine sinsi bir dökülmedir ve yıllar içinde tablo oturur.

Bazen hastalar saç dökülmesinden ziyade saçının inceldiğini daha çok fark eder. Temel olarak saçın tepe kısmında saçların inceldiği görülür ve saçın arka kısmına göre bir seyrelme fark edilir. Özellikle kadınlarda başlangıç dönemlerinde tanı koymak zordur ve başka saç dökülmesi ile giden tablolarla kolayca karışabilir. Tedavinin yıllar süreceği bilinmelidir.”
İHA

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