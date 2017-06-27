Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Damar genişlemesi varis habercisi olabilir

Bebeklerde dahi görülen damar genişlemelerinin kalıcı olarak tedavi edilebildiğini ifade eden Dermatoloji Uzmanı Dr. Tuğba Çorumluoğlu, damar genişlemelerinin varis habercisi olabileceğini söyledi

Bu haber kez okundu.

Damar genişlemesi varis habercisi olabilir

Kadınlarda daha sık görülen kılcal damar genişlemelerinin estetik açıdan rahatsızlık verdiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Tuğba Çorumluoğlu, “Bebekler de dahil olmak üzere her yaş grubunda görülebilen ince kılcal damar yapısındaki bozulmaların yüzde 90’lara varan kalıcılıkta tedavi edilebilir. Genellikle sağlıklı kişilerde ve vücudun farklı bölgelerinde ortaya çıkabiliyor. Kırmızı veya morumsu mavi renkte görülen yüzeysel damar genişlemeleri en çok burun kenarları, elmacık kemik çıkıntıları, yanaklar, bacaklar ve ayak bileği etrafında gözleniyor. Özellikle ayak bilekleri etrafında, diz arkalarında, bacaklarda toplardamarlarda görülen damarlanmalar varis habercisi olabiliyor. Yüzün daha çok orta bölümünde görülen damarlanmalar ise rosacea denilen hastalığa işaret ediyor” dedi.

Sorunun görsel olarak oluşturduğu rahatsızlığın yanı sıra, ortaya çıktığı bölgelerde yanma, iğnelenme ve ağrı gibi şikayetlere de sebep olduğunu ifade eden Çorumluoğlu, “Kılcal damar genişlemeleri insana rahatsızlık verir. Yüz bölgesi telenjiektazilerinde genetik faktörler, uzun süreli güneşe maruziyet ve mikrobik unsurlar etkili olurken, bacak bölgesi telenjiektazileri ise toplardamar yetmezliğine bağlı hastalıklar ortaya çıkarabiliyor. Rosacea 20 ile 30’lu yaşlarda görülmeye başlarken, varisler özellikle genetik faktörler de varsa genç yaşlardan ileri yaşlara kadar her zaman ortaya çıkabiliyor. Bebeklerde de, burun kenarları ve yanaklarda genetik yatkınlığa bağlı telenjiektaziler görülebiliyor. Gebelik ve doğum kontrol hapları kullanımları da kılcal damar genişlemelerinin oluşumunu kolaylaştırıyor” diye konuştu. İHA

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Damar Genişlemesi Varis Habercisi OlabilirBebeklerTedaviDermatoloji Uzmanı Dr. Tuğba Çorumluoğlu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100