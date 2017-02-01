Damar Tıkanıklığı Nasıl Anlaşılır?

Kalbi besleyen oksijen yolları olan koroner arterler, damar içerisinde kan pıhtısı oluşumu nedeniyle tıkandığında kalp ve kalp dokusu yeterince beslenemez ve kalıcı kalp hasarına yol açabilir. Kan akımının hızlı bir şekilde yeniden düzenlenmemesi durumunda, kalp krizi ya da miyokard enfarktüsü gibi ölüme kadar varan ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Damar tıkanıklığının en sık rastlanan belirtisi, göğüs bölgesinde rahatsızlık hissi ve ağrılardır.

Göğüs Bölgesinde Yaşanan Ağrılar:

Kadın ve erkeklerde göğüs bölgesi ağrıları koroner damar tıkanıklığının karakteristik belirtisidir diyen, Dr. Hakan Özkul, Göğüs kafesi içerisinde basınç, sıkışma ve bu bölgede hissedilen rahatsızlık damar tıkanıklığına işaret ediyor olabilir dedi. Rahatsızlık zaman zaman şiddetini azaltıp arttırsa da genel olarak kalıcıdır. Bu ağrılar bazen mide ekşimesi ve hazımsızlık ile karıştırılabilir.

2003 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre göğüs bölgesinde hissedilen ağrıların şiddetinin, damarın ne oranda tıkandığı ile bağlantılı olmadığı ortaya konmuştur. Yani damarlar çok tıkandığı ve tıkanma tehlikeli boyutlarda olduğu halde ağrılar hafif olabilir. Yine aynı araştırmaya katılanların %43’ü kalp krizi öncesinde herhangi bir göğüs ağrısı yaşamadıklarını bildirmişler.

Yansıyan Ağrılar:

Kalp damarlarının tıkanması sadece göğüs bölgesinde ağrılara neden olmaz ve bu ağrılar yine vücudun üst kesiminde olmak üzere başka bölgelerde de görülebilir. Yansıyan ağrı olarak tanımlanan bu ağrılar, sol kol veya her iki kolda, sırt ve karnın üst kısmında belirebilir. Göğüs ağrılarında olduğu gibi hafiften şiddetliye doğru değişebilir. Kalp krizi öncesinde, kadınlar erkeklerden daha çok sırt ve çene bölgesi ağrıları hissetmektedir.

Nefes Darlığı:

Göğüs ağrılarıyla birlikte veya bağımsız olarak oluşan nefes darlığı koroner damar tıkanıklığının belirtileri arasında yer almaktadır. 2005 yılında Amerikan Aile Hekimliği dergisinde yayınlanan bir makaleye göre kalp krizi geçirenlerin %14’ünde sadece nefes darlığı belirtisi görülmüştür.

Bulantı ve Kusma:

Bulantı ve kusma damar tıkanıklığı semptomları arasında gösterilmektedir. Kalp krizi öncesi bulantı ve kusma kadınlarda erkeklere oranla daha çık görülen bir belirtidir.

Dr. Hakan Özkul'un Tavsiyeleri İle Tıkalı Damarları Açıldı.

UYARI:

Bu makale bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Doktorunuza danışmadan herhangi bir tedavi uygulamayın.