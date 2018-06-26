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Derinizi savunmasız bırakmayın

Yaz mevsiminin gelmesiyle deride oluşabilecek problemlere dikkat çeken Uzman Estetisyen Neslim Güngen, deri sağlığımızın korunması için birtakım tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi

26 Haziran 2018 Salı 17:27
Derinizi savunmasız bırakmayın

Uzman Estetisyen Neslim Güngen, yaz ayında deride oluşan problemlere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Neslim Güngen deride oluşan sorunlar hakkında, "Çatlak izleri; elastik liflerin kopması sonucu, üst derideki yan etkileriyle birlikte alt deride süreklilik getiren, iyileşme açısı veren, oluk türüne ve gelişim derecesine göre yara izini çeşitlendiren, zararsız karakterde, cilt yüzeyindeki kozmetik değişikliklerdir. Cilt lezyonu hipotrofik, düz çizgili ve bazen dalgalıdır" diye konuştu.

Güngen, deri problemlerini tetikleyen faktörleri şöyle sıraladı:

"1- Özellikle rekabete dayalı spor çalışmaları, ağırlık egzersizi gibi aşırı esneme gerektiren yükleme egzersizleri çatlama olgusuna neden olur.

2- Obezite veya ardışık rejimler, gebelikte olduğu gibi, konçertina fenomeni çatlak izlerinin görülmesinde etkilidir."

Fibroderms'in faydalarından bahseden Güngen, "Lenfatik drenajı, mikrosirkülasyonu ve alt uzuvların kan dolaşımındaki yavaşlamayı azaltarak, kirli kanın dönüşünü arttırır. Toksinlerin giderilmesini hızlandırarak dokuları arındırır; dokunun oksijenlenmesini ve ortaya çıkan kas azalmasını, kolajen liflerinin değişimlerine karşı geliştirir; toksinlerin normal olarak çıkarılmasıyla ATP üretimini yüzde 500 oranında arttırır; arttırılmış kas gücü ile aminoasit taşıma ve protein sentezini arttırır; bölgesel oksijen alımının artmasıyla damar ağındaki dolaşımı arttırır; dokuyu iyileştirir; hücresel metabolik standartlaştırma yapar; hücre yenilenmesi ve diğer faydaları vardır" şeklinde konuştu.
İHA

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