Dildeki yaralar kanser belirtisi olabilir

Prof. Dr. Serdar Yol, "Vücudumuzun pek çok dokusunda olduğu gibi dilimizde de tümör görülebilir. Diğer kanser türlerinde olduğu gibi dil kanserinde hiç şüphesiz genetik faktörler etkili olduğu kadar kötü ağız hijyeni, alkol ve sigara, dil kanserini tetikleyebilir” bilgilerini verdi.

İşlenmiş etler de kanser riskini arttırıyor

Kanserojen maddelerin fazla çeşitlilik gösterdiğini belirten Prof. Dr. Serdar Yol, “Gıda katkı maddeleri, evde tekrar tekrar kullandığımız yağlar, son dönemde yapılan araştırmalar sonucunda sucuk ve sosis gibi işlenmiş etler de kanser riskini arttırmaktadır. Kömür tozu, duman gibi maddeler de güçlü kanserojenlerdendir. Özellikle uçucu olan veya gıda olarak tüketilen kanserojen maddeler dile doğrudan temasları yüzünden dil kanseri riskini daha fazla artırırlar.

Dil üzerinde iyileşmeyen beyaz veya kırmızı benekler, dilde kalınlaşan tabaka, sertleşme, boğazda takılma hissi, iyileşmeyen boğaz yarası, boğaz iltihabı, dil üzerinde iyileşmeyen yumru, yara ve kabuklanma, yutkunma, çiğneme, konuşma esnasında ağrı ve zorluk, ağız içinde hissizlik, seste, diksiyonda, tat alma duyusunda bozukluk, tükürükte sebebi açıklanamayan kan, boyun lenf bezlerinde şişlik gibi sağlık sorunları dil kanserinin belirtilerden biri veya birkaçı olabilir. Bu belirtiler görüldüğü takdirde mutlaka bir sağlık kuruluşundan ve uzman doktor tarafından muayene edilip takibi yapılmalıdır” diye konuştu.

İHA