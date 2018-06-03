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Diş hassasiyetini ne tetikler?

Diş hassasiyetinin sık görülen bir şikayet olduğunu belirten Protez Uzmanı İlker Arslan, “Hatalı yapılan diş temizleme işlemleri, yanlış beslenme alışkanlıkları, diş sıkma, diş gıcırdatma ve strese bağlı durumların oluşturduğu diş hassasiyeti ani ısı değişimleri ile birlikte artış gösterebilir” dedi

03 Haziran 2018 Pazar 17:11
Diş hassasiyetini ne tetikler?

Protez Uzmanı İlker Arslan, toplumumuzda diş hassasiyetinin çok sık görülen bir şikayet olduğunu söyledi. İlker Arslan, dişlerde iki tür hassasiyet olduğunu belirterek, “Dentin hassasiyeti ve pulpa hassasiyeti.Her ne kadar diş hassasiyeti her yaşta insanı etkilese de yapılan araştırmalar sonucunda 18 ile 44 yaşları arasındaki kadın ve genç erişkinlerde daha fazla görüldüğü saptanmıştır” diye konuştu.

İlker Arslan, diş hassasiyetinin sebepleri konusunda şunları söyledi:

“Asitli yiyecek ve içecekler:

Asitli içecek ve yiyeceklerin tüketilmesi dişlerde aşınmaya ve sonrasında hassasiyetlere sebep olabilmektedir. Dişlerin ağız içinde görünen bölümü, koruyucu bir diş tabakasıyla (mine) çevrilidir. Asitli gıdalar bu tabakanın aşınmasını hızlandıran bir özelliğe sahiptir. Bu nedenle asit ve şeker oranı yüksek olan meyve suları, domates, turunçgiller ve spor içeceklerinin tüketimine dikkat edilmelidir.

Hatalı diş fırçası kullanma:

Sert kıllı ya da yumuşak diş fırçası kullanımı,fazla macun kullanımı, hatalı fırçalama ve dişlerinizi agresif bir şekilde fırçalama ile genellikle baskın kullanılan elin denk geldiği bölgede oluşan aşınma, hem diş eti çekilmesine neden olabilir; hem de diş eti çekilmesi sonucu yumuşak kök yüzeyinin açığa çıkmasıyla hissedilen ağrıya neden olur.

Çürük diş:

En fazla derecede hassasiyet algısı, çürük doku diş minesini tamamen harap ettiğinde mine-dentin sınırını geçerken görülür. Küçük bir oyuk bile, dentini açığa çıkarabilir. Hassasiyet, çürük dişin canlı dokusuna ilerleyene kadar artarak devam eder.

Yeme veya sindirim bozuklukları:

Bulimia ile ilişkili sık görülen kusma dişlerin yüzeyindeki mide asitlerine yol açar. Bu durumda da hassasiyet görülebilir.

Bruksizm:

Bruksizm genellikle uyku esnasında alt dişlerin işlevsel olmayan bir şekilde üst dişlere sürtünmesi ve dişlerin sıkılması durumudur. Halk arasında diş gıcırdatma olarak tanımlanan bruksizm, tedavi edilmediği durumlarda, baş ağrısı, dişlerde aşınma, kırık, sallanma, ağrı, hassasiyet ve eklem hasarı oluşabilir.

Evde diş beyazlatma:

Diş hekimi kontrolü dışında evde kendince yapılan beyazlatma teknikleri, diş hassasiyeti yaşanmasına neden olan bir başka sebebidir. Çünkü diş beyazlatan macun ve kitler fazla beyazlatıcı içermektedir. Bu nedenle hekim kontrolünde uygulanılması önemli bir husustur.”
İHA

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