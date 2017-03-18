Diş rengine yakın doğal görünüm

Zirkonyum kaplamalı dişler Işığı geçirme özelliğinden dolayı, dişlere daha canlı ve parlak görünüm katarlar. Metal altyapılar gibi alerjen maddeler içermemesi diğer önemli bir özelliktir.

Zirkonyum, diş rengine benzer yapıdadır ve daha doğal bir görünüm vermektedir. Dayanıklı ve korozyona karşı dirençli bir malzemedir.



Zirkonyum kaplama tedavi süreci protezlerin yapım süresi 3-5 seans sürmekte ve 7-10 gün içerisinde bitirilmektedir.

Diş Beyazlatma tedavisiyle ile sonuç alınamayan renklenmiş dişlerin kaplanmasında Zirkonyum diş tercih edilebilir.

-Şekil bakımından rahatsız edici bir şekilde estetik görünmeyen dişlerin kaplanmasında zirkonyum kullanılabilir. Diş destekli kron köprü protezlerde, implant üstü kron köprü protezlerde tercih edilmektedir.

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Zirkonyum Dişler Kırılır Mı?

Sert bir besin çiğnendiğinde veya sert bir cisim değidiğinde ya da ters bir kuvvet geldiğinde doğal dişler gibi kırılabilir. Bu kırılmalar klinikler de tedavi edilebilmektedir.

Kahve ve renkli içeceklere dikkat!

Zirkonyum dişler, ağız hijyenine önem verildiği zaman renklenme meydana gelmez. Ağız bakımına önem göstermeyen sigara, çay kahve tüketimi aşırı olan kişilerde doğal dişlerde de olduğu gibik lekelenmeler ortaya çıkabilir.



Zirkonyum diş bakımı, doğal dişlere uygulanan günlük 2-3 kez yapılan fırçalama ve diş ipi kullanımı ile zirkonyumların uzun süre kullanımı için yeterli olacaktır.

Zirkonyumun dayanıklılığı oldukça fazladır. Kullanılan malzeme ve kullanan kişinin kas aktivasyonu, beslenme alışkanlıkları da protezin ömrü üzerinde etkilidir.

Zirkonyum kaplamalar dişe zarar verir mi?

Dişleri bir miktar aşındırarak yapılacak protez dişlere yer açmak gerekmektedir. Zirkonyum protezler için de dişlere bir miktar aşındırma yapılmaktadır. Metal destekli kaplamalar için yapılan aşındırmadan bu miktar daha azdır.

Zirkonyum Diş kaplama Fiyatları



Zirkonyum Kaplama fiyatları tedaviye göre, yapılacak olan adete göre, Diş hekimine göre, Lokasyona göre ve kullanılan malzmeye göre değişkenlik göstermektedir.