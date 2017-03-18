Diş rengine yakın doğal görünüm

Zirkonyum kaplamalı dişler Işığı geçirme özelliğinden dolayı, dişlere daha canlı ve parlak görünüm katarlar. Metal altyapılar gibi alerjen maddeler içermemesi diğer önemli bir özelliktir.
Zirkonyum, diş rengine benzer yapıdadır ve daha doğal bir görünüm vermektedir. Dayanıklı ve korozyona karşı dirençli bir malzemedir.
Zirkonyum kaplama tedavi süreci protezlerin yapım süresi 3-5 seans sürmekte ve 7-10 gün içerisinde bitirilmektedir.
Diş Beyazlatma tedavisiyle ile sonuç alınamayan renklenmiş dişlerin kaplanmasında Zirkonyum diş tercih edilebilir.
-Şekil bakımından rahatsız edici bir şekilde estetik görünmeyen dişlerin kaplanmasında zirkonyum kullanılabilir. Diş destekli kron köprü protezlerde, implant üstü kron köprü protezlerde tercih edilmektedir.
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Zirkonyum Dişler Kırılır Mı?
Sert bir besin çiğnendiğinde veya sert bir cisim değidiğinde ya da ters bir kuvvet geldiğinde doğal dişler gibi kırılabilir. Bu kırılmalar klinikler de tedavi edilebilmektedir.
Kahve ve renkli içeceklere dikkat!
Zirkonyum dişler, ağız hijyenine önem verildiği zaman renklenme meydana gelmez. Ağız bakımına önem göstermeyen sigara, çay kahve tüketimi aşırı olan kişilerde doğal dişlerde de olduğu gibik lekelenmeler ortaya çıkabilir.
Zirkonyum diş bakımı, doğal dişlere uygulanan günlük 2-3 kez yapılan fırçalama ve diş ipi kullanımı ile zirkonyumların uzun süre kullanımı için yeterli olacaktır.
Zirkonyumun dayanıklılığı oldukça fazladır. Kullanılan malzeme ve kullanan kişinin kas aktivasyonu, beslenme alışkanlıkları da protezin ömrü üzerinde etkilidir.
Zirkonyum kaplamalar dişe zarar verir mi?
Dişleri bir miktar aşındırarak yapılacak protez dişlere yer açmak gerekmektedir. Zirkonyum protezler için de dişlere bir miktar aşındırma yapılmaktadır. Metal destekli kaplamalar için yapılan aşındırmadan bu miktar daha azdır.
Zirkonyum Diş kaplama Fiyatları
Zirkonyum Kaplama fiyatları tedaviye göre, yapılacak olan adete göre, Diş hekimine göre, Lokasyona göre ve kullanılan malzmeye göre değişkenlik göstermektedir.
Dijital tasarımla kusursuz sonuç:
İlk başta dişler kesilerek hazırlanarak ölçü alınır. Zirkonyum hakkında özel eğitim almış persornellerle laboratuvarlarda bilgisayar destekli planlanlamalar yapılır. Hastadan alınan veriler Bilgisayar ortamında optik okuyucularda taranı ve hata payı en aza iner. Kamera yardımıyla elde edilen veriler, bilgisayara girildikten sonra tasarımlar yapılır ve üretime geçilir.
Zirkonyum Diş Kaplamanın Avantajları
- Zirkonyum kaplama porselenler, ışık geçirmeleri bakımından doğal dişlerle uyum sağlar. Böylece mükemmel bir estetik görünüm ortaya çıkar.
- Metal altyapılı porselenlerde yapay görüntü oluşur. Zirkonyum kaplamalarda yapay bir görüntü ortaya çıkmaz.
- Zirkonyum kaplamalarda diş eti uyumu çok iyidir. Metal altyapılı porselenlerde rastlanılan diş eti renklenmeleri zirkonyum kaplamalarda görünmez.
- Isı yalıtma özelliği çok iyi olduğu için, zirkonyum kaplama porselenler dişlerde sıcak-soğuk hassasiyeti oluşmaz.
- Yüksek dirençli olmaları bakımından sadece ön dişlerde değil, arka bölgelerdeki dişlerde de güvenli bir şekilde kullanılabilir. Yani ön ve arka dişlerde güvenle kullanılabilir.
- Zirkonyum diş kaplama tedavisiyle koyu renkli dişlerde bile estetik sonuçlar ortaya çıkar.
-. Zirkonyum porselenler diş arasında bakterilerin sızabileceği bir boşluk olmadığından dolayı çürük oluşumuna izin vermez.
- Ağızda tat alma duyusunda hiçbir bozukluk meydana gelmez, Diş eti problemlerine ve ağız kokusuna yol açmaz.
Kaynak : www.meltemdis.com/zirkonyum-dis