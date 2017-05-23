Diş sağlığı için bol su

Dişlerimiz yapısal, ilaç kullanımına bağlı ya da alışkanlıklarımıza ve tükettiğimiz gıdalara bağlı olarak renklenebilir. Dış kaynaklı renklendirici ürünlerin başında sigara geliyor. Ayrıca çay, kahve, kola ve kırmızı şarap gibi içecekler de dişlerde renklenmeye yol açabilir. Yrd. Doç. Dr. Cenker Zeki Koyuncuoğlu, dişlerde doğuştan ya da hatalı/aşırı antibiyotik kullanımına bağlı lekelenmelerin diş beyazlatma ya da dolgu uygulamaları gibi girişimsel işlemler ile tedavi yapılabildiğini belirtirken, tüketilen gıdalardan ya da nargile/sigara gibi tütün ürünlerinin kullanımına bağlı olarak sonradan renklenen dişlerin temizliğinin ise diş hekimleri tarafından yapılması gerektiğine işaret ediyor. Yrd. Doç. Dr. Koyuncuoğlu, bu işlemin ardından hastaların evde doğru ve yeterli ağız bakımı uygulamaları ile bu durumu korumalarının öneminin altını çiziyor.

Beyazlatıcılar daha fazla renklendiriyor

Beyazlatıcı ya da leke çıkarıcı diş macunlarının da zaman zaman kullanılabildiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Koyuncuoğlu, ancak bu tip diş macunlarının uzun süre boyunca kullanılmaması konu su nda uyarıyor, Koyuncuoğlu, “Yapılan bir araştırmada piyasadaki beyazlatıcı bir diş macununun hem renklenmeyi uzaklaştırmada başarısız olduğu hem de suyla yapılan fırçalamaya göre daha fazla renklenme oluşturduğu gösterilmiştir. Sonuç olarak, bu macunlar bir süre sonra dişte aşınmalara veya çizilmelere neden olabilir. Bu da dişin daha kısa sürede renklenmesine sebep olur” dedi.

Çocuklarda renklenmenin nedeni araştırılmalı

Çocukların dişlerinde görülen renklenmelerin nedenlerinin ise farklılık gösterdiğini kaydeden Yrd. Doç. Dr. Koyuncuoğlu, “Bebeklik ve erken çocukluk döneminde düzenli ilaç kullanıma bağlı (antibiyotikler, demir içeren vitamin şurupları gibi) lekeler oluşabilir. Ancak bunların diş çürüğü başlangıcında izlenen renklenmeler ile karışmaması için bir diş hekimine başvurularak sebebinin araştırılması gerekmektedir” uyarısında bulunuyor.

Dişlerin lekelenmesini ve zarar görmesini önlemek için çay, kahve, vişne suyu, şalgam suyu portakal gibi renklendirici gıdalar ile asitli içecekler tüketildikten sonra ağzın bol su ile çalkalanması gerektiğini söyleyen Koyuncuoğlu, "Bu sayede renklendirici ve aşındırıcı maddelerin ağız ortamından uzaklaşmasını sağlayabiliriz” dedi. Yrd. Doç. Dr. Cenker Zeki Koyuncuoğlu, dişlerin fırçalanmaması ve diş aralarının temizlenmemesinin diş ve diş eti hastalıklarına yol açtığına dikkat çekerken, diş fırçalamanın ve ara yüz fırçası/diş ipi kullanımının yerini başka hiçbir uygulamanın tutamayacağının altını çizerek, “Dişlerimiz özellikle gece yatmadan önce olmak üzere günde iki defa fırçalamamız yeterlidir. Ancak diş fırçamız yanımızda değilse ve dişlerimizi fırçalayamayacağımız bir ortamdaysak ağzımızı mutlaka bir bardak su ile çalkalamamız veya tüketilen son gıda olarak beyaz peynir yememiz dişlerimizin sağlığı açısından önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı. İHA