Diş Teli Tedavisi hakkında bilinmesi gerekenler

Diş teli, genellikle çocukluk dönemlerinde görülen dişteki düzensizlikleri ve çenenin pozisyon bozukluğunu düzeltmek maksadıyla kullanılan bir aparattır. Bu teller eğer olumsuz diğer bir etki söz konusu değilse ortalama 1-2 yıl kadar takılır.

Diş Teli Tipleri Nelerdir?

Çocuklarda ortodontik maksatlı değişik teller kullanılabilmektedir. Bu tellerden kullanımı en basit olanı takıp çıkarmalı diş teli çeşididir. Bu diş tellerinin en rahat tarafı hasta tarafından kolaylıkla çıkarılıp takılması ve temizlemesinin kolay olmasıdır. Bazı çocuklar diş telinin görüntüsü nedeniyle rahatsız olabilmektedir. Ancak günümüzde artık değişik tip diş telleri ile bu problemin önüne geçilmiştir. Şeffaf Diş teli gibi teller diş renginde olan teller ya da dişin görünen kısmı değil de arkasına takılan diş telleridir. Bu tip teller estetik kaygı yaşayan çocuklarda sıklıkla kullanılabilir.

Bunun dışında diğer diş telleri önden görülebilmektedir. Günümüzde renkli diş teli söz konusudur. Küçük çocuklar sevdiği renklerde diş tellerinden taktırarak günün trendlerine ayak uydurabiliyorlar. Bu sayede herhangi bir depresyon durumu yaşamazlar. Bunların dışında kullanılan diş telleri genel olarak metal renktedir.

Diş Teli Kaç Yaşında Takılmalıdır?

Diş telleri için uzmanların uygun gördüğü yaş 8 ve sonrasıdır. 5 ile 8 yaş arasında diş telleri, süt dişlerinin zamanından önce çekilmesi durumu nedeniyle kullanılmaktadır. Bunların dışında anomalilerin tedavisi maksadıyla 5 ila 7 yaş arasında diş teli takılabilir. Fakat genel manada bakarsak diş teli tedavisi için uygun yaş 8’dir.

Erişkinlerde ise bu tedavi hemen her yaşta uygulanabilir. Diş teli tedavisi diş eti ve dokularda sorun yok ise 20’li, 30’lu hatta 40’lı yaşlarda bile uygulanabilir.

Ne Tür Sorunlarda Diş Teli Tedavisi Uygulanmaz?

Diş telleri dişin boyutunu ya da genişliklerinde bir değişim sağlamaz. Eğer kişinin diş boyutu küçükse küçüktür ve bu durum tel ile değiştirilemez. Diş teli tedavisi ile sadece dişlerin yerlerini değiştirmek mümkün olmaktadır.

Örnek vermek gerekirse dişlerin arası açıksa dişler birbirine yaklaştırılabilir. Ya da dişler birbirine çok yakın ise dişlerin arası açılabilir. Kesici dişler olsun, azı dişi olsun hemen her dişte tel tedavisi uygulanabilir.

Çocuklarda Diş Teli Ne Kadar Süre ile Kullanılır?

Tedavide süreci baltalayan unsur dişlerin çapraşık yerlerden gelmesidir. Bu tedavi sürecinin uzamasına neden olan faktörlerden birisidir. Normal şartlar altında 18 ay içinde diş teli tedavi süreci tamamlanır. Tedavi süreci bittiğinde dişlerin düzgün bir biçimde yerleştiği görülmektedir.

Diş teli tedavisi tamamlandıktan sonra çocuğun çiğneme işlemi için dişlerin birbiri ile temasına dair dikkatli olması gerekir. Tedavi sonrası dişler düzgün görünmesine rağmen kapanışlarda sorun yaşanıyorsa yeniden bir işlem gerekebilir.

Diş Teli Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Diş teli kullanımında özellikle tel bakımında ailelerin de çok dikkatli olması gerekir. Diş teli kullanan hastaların bazı yeme içmelerinde de kısıtlamaya gidilebilir. Son dönemde teknolojik ilerlemelere paralel olarak modern tellerde kullanım kısıtlaması olmaz ancak sakız gibi yapışkan maddelerden uzak durmak faydalıdır. Çünkü bu gibi yapışmaya müsait maddeler tellerin üzerine yapışır ve telleri yerinden oynatabilir. Ya da yiyecekler sebebiyle bakteri birikimine yol açabilir. Bununla beraber asit içermesi sebebiyle kola gibi sıvıların alınmaması gerekir.

Diş Teli Çürüğe Sebep Olur Mu?

Genellikle diş telleri çürüğe sebep olmaz. Fakat ağızda bakterilerin birikme alanları geniş olduğundan diş tellerinin temizliği önemli konumdadır. Şayet diş temizliği titiz bir şekilde yapılmaz ise yiyecek artıkları biriktiği bölgelerde çürükler oluşturur.

Diş teli kullanan insanların diş bakımında daha titiz davranması gerekir. Dişlerin fırçalama süresi daha uzun olacak ve daha itina gerektirecektir. Diş teli takılıp çıkarılan modeldeyse çıkarılıp temizliğinin yapılması gerekir. Yani bu bağlamda diş çürümesi durumu tellerle ilgili değildir. Bu durum dişlerin ve diş tellerinin temizliği ile alakalı bir durumdur.

Kaynak : https://www.meltemdis.com/dis-teli-tedavisi