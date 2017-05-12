Diş Teli Tedavisi ile ilgili Bunları Biliyor musunuz?

Tıp alanında teknolojinin ilerlemesiyle birlikte Diş teli tedavi isteklerinde artış gözükmektedir. Çarpık dişleri düzeltmek için öncelikle doğru bir tedavi yönteminin yapılması gerekmektedir. Diş teli tedavisi ile ilgili bazı sitelerde ve sosyal medya paylaşım platformlarında, işin ehli olmayan kişiler tarafından yazılan bazı yanlış bilgiler olduğundan dolayı, tedavi olacak olan kişiler tedirgin olmaktadır.

Dişeti hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkan yamuk dişler gibi düzensizlikler ve diş kaybına bağlı olarak meydana gelen düzensizliklerin tedavileri de ortodontinin konusudur.



Örneğin diş tellerinin, diş minesine ve diş köküne zarar verdiği, dişlerin çürümesini hızlandırdığı ifade edilmektedir. Bu bilgi tamamen yanlıştır. Diş teli tedavisinde hastanın ağız bakımına özen göstermesi gerekmektedir. Ağız bakımının iyi yapılması ve periyodik kontrollerin düzenli yapılmasıyla birlikte, kişi ömür boyu sağlıklı dişlere sahip olur.

1- Çarpık Dişler Zamanla düzelmez

Çarpık dişler eğer tedavi edilmezse zamanla düzelmesi söz konusu değildir. Seyrek dişler ve dişlerin çarpık olması, diş çevresindeki dokuların sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir.

Çenede bulunan, normalden fazla önde veya geride olan, dişleri büyük bir miktarda örten veya hiç örtmeyen, diş eksikliği yada fazlalığı bulunan, dişlerinde çarpık veya boşluk bulunan, gömülü dişleri bulunan kişilerin muhakkak diş teli tedavisi yaptırmaları gerekmektedir.

2- Diş teli takmak Dişlerin çürümesine neden olur mu?

Diş teli tedavisi öncesinde ve sonrasında en önemli konu, kişinin ağız bakımına özen göstermesidir.

Tedavi esnasında ağız da diş tellerine bağlı olarak yiyecek kırıntılarının yer edineceği tutucu alanlar oluşmaktadır. Eğer ağız ve diş bakımına gerekli gerekli hassasiyet gösterilmezse ve dişler fırçalanmazsa çürük oluşumunun meydana gelebilir. Ağız hijyeni tam ve eksiksiz bir şekilde yapıldığında dişer düzenli bir şekilde fırçalanırsa diş teli çürüğe neden olmaz. Diş teli ayrıca leke de yapmaz.

3- Lingual Ortodontik tedavi her yaş için uygundur

Lingual ortodontik tedavi için , yalnızca çok basit diş çapraşıklıklarının tedavisinde kullanıldığı yanlış bilinen bir başka durumdur.

Kişiye özel sistemlerle ortodontik tedavi ihtiyacı olan hastalar, bu yöntem ile tedavi edilebilmektedir. Tüm dişlerin sürmüş olduğu her hastada yaş fark etmeksizin kullanılabilir. Bu sistem diş yüzeyine dış kısımlarından yapıştırılan braketlerden tamamen farklı bir mekanizma ve teknikle uygulanmakta, bu nedenle de özel bir eğitim gerektirmektedir ve sadece dünya çapında sertifikası olan ortodontistler tarafından uygulanabilmektedir.

4- Tedaviden sonra dişler eski haline döner mi?

Tedavi esnasında pekiştirme tedavisi görülmez ise ise dişlerin eski haline dönme ihtimali bulunmaktadır. Dişler sürekli tedavi öncesindeki eski haline dönmek isteyecektir. nedenle pekiştirme tedavisi çok önemlidir. Pekiştirme tedavisi ile düzelme kalıcı olur. Pekiştirme tedavisinde dişin iç kısmına retainer olarak adlandırılan tellerin yapıştırılır. Tedavi gören hastanın periyodik olarak kontrole gitmesi gerekmektedir. Pekiştirme tedavisinde kullanılan teller ince olduğu için hiçbir şekilde rahatsızlık vermeyen tellerdir.

5- Diş Teli tedavisinde Yaş sınırı var mıdır?

Diş tellerinin sadece çocukluk yaşlarında, belirli yaş aralığında olan kişilere uygulandığı bilgisi tamamen yanlıştır. Diş Teli tedavisi her yaşta yapılabilir. Çarpık dişler yalnızca çocuk yaşlarda düzeltilir diye bir durum söz konusu değildir. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte gelinen son noktada tedavinin kolaylığı ile erişkin yaştaki pek çok insan ortodontiyi tercih etmektedir. Dişsel düzeltmelerde yaş sorun değildir. Hasta kaç yaşında olursa olsun tedavi mümkündür.



Erişkin olan hastalarda daimi diş kayıplarında boşluklara en yakın komşu dişler devrilir. Bu nedenle protez diş veya implant diş imkansız hale gelebilir. Bu tarz problemlerde kısa vadeli ortodontik tedavisi tercih edilmektedir.

Kaynak : https://www.meltemdis.com/dis-teli-tedavisi