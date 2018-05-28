Dişlerde temizlenmeyen taşlara dikkat

Diş eti hastalığının en büyük etkenlerinden biri mikrobiyal dental plak yani diş taşı olduğunu anlatan Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, “Diş taşına mikroskop altında bakıldığında içerisinde çeşitli bakteriler vardır. Bunlar dişe yapıştığı zaman yavaş yavaş çevre dokular zarar görüyor.

Çevre dokularda kanama başlıyor. Diş taşları temizlenmediği durumlarda daha fazla birikme yapıyor ve kökün yüzeyine de yapışıyor. Kök yüzeyine yapıştıkça kemik erimeye başlıyor. İlerleyen durumlarda önce diş eti iltihabı daha sonra kemik iltihabı yani çürüme ile birlikte durum ilerledikçe dişler sallanmaya başlıyor ve diş çekilecek hale geliyor. Diş eti çekilmesinde ise dişin destek dokusu azalıyor” diye konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, diş eti hastalıklarının en büyük nedenlerinden birisinin diş taşı olduğunu kaydeden Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, “Ağzımızda herhangi bir kanama görüyorsanız bilin ki bu bir hastalık belirtisidir ve tedavi gerektiriyordur. Ağız içerisinde kanama görüyorsanız muhakkak hekiminize başvurup bu kanamayı çözmek yönünde hareket edin.

Eğer ağzımızda yapılmış iyi olmayan sadece estetik yönünden değil dişler güzel görünebilir ancak uyumu iyi değilse muhakkak değiştirilmelidir. İnsanlar bazen biraz daha idare edelim biraz daha zaman geçsin öyle değiştirelim. Hayır! Zararın neresinden dönseniz kârdır. Kötü yapılmış veya çok uzun yıllar önce yapılmış olan dişi zamanı geldiğinde değiştirmelisiniz ki kişiye daha fazla yıkım vermesin.

Diş eti tedavilerinde bir kaç yöntem vardır ve hekiminiz size hangisinin uygun olduğunu söyleyecektir. Lazer destekli diş eti tedavileri günümüzde çok kullanılır hale gelmiştir. Estetik diş hekimliği tedavilerinde diş etine şekil vermek için veya bakterilerin öldürülmesinde kullanılmaktadır.

Sert dokularda da yani kemiğin şekillendirilmesinde kullanılan bazı lazerler vardır. Lazer tedavileri kombine olarak estetik diş hekimliğinde kullanılmaktadır” şeklinde konuştu.

İHA