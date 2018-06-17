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Dişlerdeki sıcak-soğuk hassasiyetine dikkat

Dişte soğuk ve sıcak yiyecek ve içeceklere karşı oluşan ağrı ve hassasiyetlerin, yemek yeme sırasında oluşan ağrıların bir iltihap başlangıcının habercisi olabileceğini kaydeden Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, “Dişlerde meydana gelen aşırı renk değişimleri de iltihap belirtisi olarak algılanabilir" diye konuştu

17 Haziran 2018 Pazar 18:01
Dişlerdeki sıcak-soğuk hassasiyetine dikkat

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, dişlerde sıcak soğuk hassasiyeti konusunda bilgiler verdi.

Endodonti’nin dişlerde bulunan kök kanallarının tedavisi ile uğraşan diş hekimliği dalı olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, “Dişin mine ve dentin tabakalarının altında pulpa olarak adlandırılan dişin canlılığını sağlayan damar ve sinirlerin bulunduğu bölüm vardır. Dişin kuronunda pulpa odası adını alan bu bölüm diş köklerinin sonuna kadar uzanmaktadır.

Pulpanın herhangi bir sebeple iltihaplanması durumunda, dişin sinirinin alınarak, kanalların sterilize edilip ardından doldurulması gerekmektedir. Kanal tedavisi canlı dişlerde tek seansta, canlılığını yitirmiş dişlerde de genellikle iki seansta uygulanmaktadır” dedi.

Her insanın ağız boşluğunda bakteriler bulunduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Kışlaoğlu, “Bakteriler aldığımız birçok gıda ile birleşerek ağzımızda asitlerin oluşmasını sağlarlar. Bu oluşan asitleri ağız hijyenimize önem vermezsek diş minesine zarar verirler ve mine tabakasında çürük oluşmasına neden olurlar. Mine de oluşan çürükler tedavi edilmezse, mine tabakasının altındaki dentin tabakasına geçerler.

Dentin tabakası ağrı yoluyla bizi uyarmasına karşın oluşan çürük yine tedavi edilmezse bu kez mikroorganizmalar pulpaya doğru harekete geçerler. Bu sırada pulpa kendini korumak için ağrı yolu ile bizi uyarıya geçer. Ama yine dişimizi tedavi ettirmezsek bir müddet sonra mikroorganizmalar pulpa içindeki damar ve sinirleri harap ederek iltihabın oluşmasını sağlarlar” diye konuştu.

İltihap başlangıcının habercisi

Pulpada iltihabın oluşmasının bir başka yolunun da travmalar olduğunu dile getiren Kışlaoğlu, “Dişe gelen bir darbe, kök ucundan dişin köküne giren damar ve sinirlerin kopmasına, böylece dişin canlılığını yitirmesine neden olur.

Bu durumu herhangi bir yolla mikroorganizmaların eklenmesi pulpanın iltihabına neden olur. Pulpanın enfekte olmasının bir başka yolu da, diş çevresinde uzun süreli periodontal (diş eti ve çevresi) hastalığın bulunmasıdır” ifadelerini kullandı.

Dişte soğuk ve sıcak yiyecek ve içeceklere karşı oluşan ağrı ve hassasiyetlerin, yemek yeme sırasında oluşan ağrıların bir iltihap başlangıcının habercisi olabileceğini kaydeden Yrd. Doç. Dr. Kışlaoğlu, “Yine dişlerde meydana gelen aşırı renk değişimleri de iltihap belirtisi olarak algılanabilir.

Bunların dışında çürüğün pulpaya kadar ulaştığı ama tedavi edilmeyen dişlerde, enfeksiyon kök ucundan çene kemiğine çıkar ve yüzde küçük veya büyük şişlere neden olabilir. Bu durumda enfeksiyonla mücadelede, diş hekimin yaptığı işlemlerin yanı sıra antibiyotik kullanımı da uygundur. Genel kanı, yüzde şiş oluşturan dişin, şiş indikten sonra çekilmesi gerekmektedir.

Yeni teknolojiye göre artık bu tür büyük enfeksiyonlara neden olan dişler bile kanal tedavisi yapılarak ağızda tutulabilir ve sağlıklı diş gibi size yıllarca hizmet edebilir” açıklamalarında bulundu.
İHA

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