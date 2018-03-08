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‘Doğadan topladığınız mantarları yemeyin’

Mantar zehirlenmelerinin başlıca nedeninin ormandan mantar toplama alışkanlığının halen devam etmesi olduğunu belirten Prof. Dr. Birgül Büyükkıdan Yelken, “Pişirme şekli zehirli bir mantarı güvenli hale getiremeyecektir” dedi

08 Mart 2018 Perşembe 16:31
‘Doğadan topladığınız mantarları yemeyin’

İlkbaharla birlikte tüketimi artmaya başlayan doğal mantarların tüketiminde çok dikkatli olunması gerekiyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Birgül Büyükkıdan Yelken, mantara bağlı zehirlenmelerin Türkiye’de bitki kaynaklı zehirlenmeler içinde en sık görülen grup olduğunu anlattı.
Türkiye’deki uygun ekolojik koşullar nedeni ile bulunan yüzlerce farklı mantar tipinin birçoğu zehirli olduğunu ifade eden Yelken, “Ancak tabiatta yetişen mantarlar arasında zehirli-zehirsiz ayrımı yapmak çok güçtür. Bu nedenle yabani mantarlara bağlı zehirlenmeler bazı bölgelerde önemli bir sorun olarak görülmektedir.
Yurdumuzda rastlanan mantar zehirlenmelerinin başlıca nedeni ormandan mantar toplama alışkanlığının halen devam etmesidir. Kültür mantarının ise uygun koşullarda saklanmaması ve özellikle plastik torbalarda uygun olmayan sıcaklıkta muhafaza edilmesi bakteri çoğalmasına yol açmaktadır.
Bu nedenle bir gastroenterit tablosu ortaya çıkmaktadır. Birçok olgunun rapor edilememesi nedeni ile mantar zehirlenmelerinin sıklığını belirlemek mümkün olamamaktadır.
Mantardan dolayı oluşan zehirlenme mantarın miktarına, yetiştiği bölgeye, iklime göre değişebilmektedir. Genellikle mantar zehirlenmeleri bulantı, kusma ve karın ağrısı ile başlamaktadır. Daha sonra gelişen klinik tablo zehirlenmeye neden olan mantarın tipine göre değişmektedir” diye belirtti.

Bir halk sağlığı sorunu

 Genellikle mantar zehirlenmesi bulgularının 2-6 saat gibi kısa bir sürede ortaya çıkabildiğini anlatan Prof. Dr. Birgül Büyükkıdan Yelken, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Mantar zehirlenmesi bir halk sağlığı sorunudur ve hem sağlık çalışanları hem de toplum bu konuda duyarlı olmak zorundadır. Erken tanı ve tedaviye rağmen, istenmeyen dramatik sonuçlara yol açabilen mantar zehirlenmeleri de önemini korumaktadır. Bu konuda tüm topluma şu uyarıları yapmak zorundayız: Doğadan topladığınız mantarları yemeyiniz. Unutmayınız ki mantarlar birbirine benzer ve zehirli olup olmadığını ancak bu konuda uzman olan kişiler ayırt edebilir. Bir bölgede zehirli olmayan bir mantarın başka bir bölgede yetiştiğinde zehirli olabileceğinizi aklınızda tutunuz. Pişirme şekli zehirli bir mantarı güvenli hale getiremeyecektir. Mantarlar zehirli olmasalar bile duyarlı kişilerde istenmeyen etkiler gösterebilecektir.” İHA

Anahtar Kelimeler:
MantarHalk SağlığıTedaviErken Tanı
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