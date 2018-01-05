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Doğru beslenme ile kalbi yenilemek mümkün

Her beş ani ölümden birinin kalp krizinden kaynaklandığını belirten İç Hastalıklar ve İmmünoterapi Uzmanı Ülkü Görmez, doğru beslenme ve medikal müdahalelerle hastalıklı kalbi yenilemenin mümkün olduğunu kaydetti

05 Ocak 2018 Cuma 17:20
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Doğru beslenme ile kalbi yenilemek mümkün

Türk Kardiyoloji Derneği verilerine göre ülkemizde yaklaşık 3,5 milyon koroner kalp hastası bulunuyor. Ölümle sonuçlanan hastalıklar listesinde yer alan kalp ve damar rahatsızlıklarının ise pek çok nedeni bulunuyor.

İç Hastalıklar ve İmmünoterapi Uzmanı Doktor Ülkü Görmez, ülke olarak beslenme alışkanlığımızın çok kötü olduğuna vurgu yaparak, “Aşırı gluten laktoz tüketiyoruz, sigara içiyoruz. Sporun hayatımızdaki yeri ise yok denecek kadar az. Beslenmedeki ciddi sorunlardan ötürü kan yağlarımız yüksek.

Hipertansiyon, diyabet, obezite ve elbette psiko-sosyal stres bizleri iyi birer kalp hastası adayı yapıyor. Moda trendle bu hastalığa yakalanmaya pek çoğumuz bir tık uzaktayız” dedi.

İmmünoterapi ile kalbinizi yenileyebilirsiniz

Her beş ani ölümden birinin kalp krizinden kaynaklandığını dile getiren Uz. Dr. Görmez, kalp ve damar hastalıklarında immünoterapinin hem iyi bir tedavi yöntemi olduğunu hem de koruyucu özelliği bulunduğunu ifade etti.

Kişiye özel immünoterapinin rejeneratif yani yenileyici bir tedavi olduğunu kaydeden Uzman Doktor Görmez, hastaya özel çıkardıkları reçetelere birebir uyulması halinde kısa bir zaman sonra yenilenmiş bir kalbe sahip olunabileceğini belirtti.

Yaptıkları testler sonucu kişiye özel bir beslenme programı ve medikal ilaç listesi oluşturduklarını kaydeden Görmez, “Tedavi hücre yenilenmesi esasına dayanmaktadır. Kalp krizi geçirmiş veya riski olan stentli, ailesel genetik yatkınlığı olan veya damarlarında damar sertliği başlamış olan herkes immunoterapiden fayda görür.

İmmunoterapinin en önemli özelliği de genetik kolesterol yüksekliğini düzeltmesi, kan şekerini ve daha da önemlisi insülin direncini düzeltmesi varsa LpA yüksekliği, bunu normale getirmesidir. Bu tedavi ile tüm inflamatuar faktörler damar sertliği açısından düzeltilmiş olur.

Özellikle ailesel genetiğinde kalp damar hastalığı olan kişilere koruyucu immunoterapi herhangi bir olay gelişmeden önerdiğimiz bir durumdur” ifadelerini kullandı.
İHA

Anahtar Kelimeler:
ölümKalp KriziBeslenmeMedikal
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