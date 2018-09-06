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Ege'nin örnek araştırma ekibi

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgen Özer’in danışmanlığını yaptığı araştırma ekibi, ilaçların deriden acısız bir şekilde verilmesine olanak sağlayan mikroiğne ve kanser hastalarının güneşten korunmasına yönelik geliştirdiği bir koruyucu krem gibi birçok ürün geliştirdi

06 Eylül 2018 Perşembe 17:12
Ege'nin örnek araştırma ekibi

Ege Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı ile Kozmetoloji Bilim Dalında Prof. Dr. Özgen Özer’in danışmanlığı ve yürütücülüğünde birçok çalışmaya imza atan araştırma ekibi çok sayıda ürün geliştirdi.

Ekip bu kapsamda, ilaçların deriden acısız bir şekilde verilmesine olanak sağlayan mikroiğne ve kanser hastalarının güneşten korunmasına yönelik geliştirdiği bir koruyucu krem çalışması da yaptı.

Araştırma ekibini ziyaret edip çalışmaları hakkında bilgiler alan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Prof. Dr. Özer ile ekibini tebrik etti. Geliştirilen bazı ürünlerin Türkiye’de ilk olduğunu bazılarının ise ithal edildiğine dikkat çeken Rektör Budak, "Bilginin çıktılarının ürüne dönüştüğü bir tablo karşısında gururlanmamak mümkün değil. Araştırma ekibimiz özverili bir şekilde çalışarak hem yerli ve milli ürün hem de toplum yararına olacak ürünler geliştiriyor.

Ekibimiz geliştirdikleri ürünlere patent almak için de başvuruda bulunmuş durumda. Bu aşamadan sonra üniversite sanayi işbirliği önem arz ediyor. Bazı projelerde bu işbirliğini sağlamış durumdalar, diğer ürünlerde de benzer çalışmalar yapacaklarına inanıyorum.

Ekibimiz, kanser hastalarının güneşten korunmasına yönelik koruyucu krem, iğneden korkan çocukların bu sorununu ortadan kaldırmaya yönelik mikroiğne, tırnak mantarına yönelik olarak jel, antibakteriyel bariyer krem, salyangoz sıvısından jel ve baldan krem gibi pek çok ürün geliştiriyor. Küçük bir bütçeyle ciddi projeler yürüten ekibimizi kutluyorum" diye konuştu.

'Yeni ürünler geliştirmeye önem veriyoruz'

EÜ’de ilk TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi işbirliği projesinin de yürütücülüğünü yapıp tamamlayan Prof. Dr. Özgen Özer, yara örtüsü geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi esnasında özel sektörle kurdukları yakın ilişkileri bir üst boyuta da taşımayı başardıklarını söyledi.

Bir ilaç firmasıyla formülasyon geliştirme çalışmaları yürüttüklerini ve bu kapsamda dört lisansüstü öğrencisine de istihdam sağladıklarını kaydeden Prof. Dr. Özer, Ar-Ge işbirlikleri ile Türkiye’de yüksek katma değerli ve etkili ürünlerin hızlı bir şekilde çıkabileceğini vurguladı. Bilimsel çalışmalarının devam edeceğini belirten Prof. Dr. Özer, "Üniversite ve sanayi işbirliğinde aktif rol oynamak için birçok çalışma yaptık. Ülkemize yeni ürünler kazandırmak amacıyla birçok firma ile araştırma geliştirme çalışmaları yürütüyoruz. Özellikle ülkemizin yerel kaynaklarından yeni ürünler geliştirmeye önem veriyoruz. Rektör hocamızın ziyaretinden büyük mutluluk ve onur duyduk" dedi.
İHA

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